Bandai的Metal Build高達、SHF真骨雕幪面超人figure，無論在日本抑或中港各地，皆是炙手可熱的搶手貨，尤其限量版於特別活動開售或抽籤認購之際，更是炒價水漲船高。不少中國旅客專程前來香港玩具店購貨，轉手圖利；然而，若數量過多，便可能觸犯中國關稅條例，導致樂極生悲。



2025年10月5日，網上流傳一則中國海關官方Weibo發布的消息：寧波機場海關於綠色通道截查一名旅客，其行李經掃描機顯示影像異常。開箱檢查後，發現內裡滿載「萬代」手辦，共計94件；從圖片可見，其中包括Metal Build、Metal Robot魂、SHF真骨雕等熱門玩具。當事人承認擬於內地銷售，海關已暫扣該批貨品，待估價及稅額核算。

中國海關Weibo官方圖片

目測94件玩具中，最值錢的應該是Metal Robot魂命運高達Spec II (約值$1700港元），而圖中那隻真骨雕幪面超人響鬼只是不太值錢的舊版。有經驗豐富的網民估計，由於圖中90多件產品的推出年份均不一樣，估計事主可能來香港掃了一轉二手貨，希望在中國轉售賺差價。

從玩具愛好者角度而言，少量攜帶回國自用或贈禮，通常視作自用處理，或只需繳納少額「行郵稅」（即個人攜帶或郵遞入境物品徵收的進口稅）；但一次性攜帶九十多件，已達商業規模，應以貨物進口方式辦理，繳納關稅及進口環節增值稅。

網民議論紛紛，有人嘲諷事主：「難道吃了誠實豆沙包？為何不聲稱自用？」但有從事玩具轉售的網友解釋：「達到一定數量，且有些款式重複多件，若仍辯稱自用，後果可能更嚴重。」「倘若關員要求『若是自用，請當場拆開包裝證明』，拆封後的貨品售價將大打折扣，你該如何應對？」「即使以轉售為由申報，除了補繳稅款外，關員還需逐件檢查產品是否符合國家玩具安全標準。」

因此，不少經驗豐富的網民預測，事主甚至可能無法取回貨品，或面臨沒收；若偷逃稅額達到刑事門檻，則可能被追究走私普通貨物、物品罪。他們並提醒有意小額轉售圖利的「小炒家」留意：涉及銷售應走正式報關渠道，保留購買單據，不確定時主動申報，避免因小失大。