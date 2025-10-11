Amazon網購Macross模型無啡盒直寄毀包裝｜現時越來越多人透過購物網買模型，近日，一位日本模型玩家在X.com分享他在亞馬遜購買Marcoss模型的經歷，模型外盒竟然未經任何紙箱包裝，直接貼上出貨單送到家門口，整個包裝都被各或貼紙毀了，引發了熱烈討論，令不少模型愛好者感到難以接受。



模型外盒變成「出貨單板」

一般而言，在網上購買玩具模型，發貨店家都會另加一個紙皮箱去保護貨品。又如P-BANDAI網店，模型玩具都會再外加一層運輸盒、簡稱「啡盒」（就如你購買iPhone時那個啡色外盒）。想不到日本Amazon Prime 今次竟然直接將出貨單和膠帶貼在模型外盒上，而宅配員更是將模型直接放在門口地上，毫無遮掩。苦主ArkPerformance直言，自己絕不是特別重視外盒完整性的「八角星人」（即要求玩具包裝盒8隻角落都要完整無缺的高要求用家），但如此「裸寄」的方式實在難以接受。

包裝不當引發玩家熱議

有網民提醒用家，有部份Amzon賣家為了節省運費，會在貨品情報中講明不加外盒。然而今次苦主的產品是直接由Amazon官方倉庫寄出，完全不是同一個情況，網民批評亞馬遜的配送方式過於粗糙。有玩家指出，模型外盒對收藏者來說不僅是保護內容物的工具，更是一種具有觀賞價值的收藏品，這樣做會令產品價值大打折扣。

低處未算低｜英國網民：美國Amazon才是大魔王

香港不少高達愛好者都表示淘寶買Gundam比市面實體店更便宜，但就要有心理準備，包裝盒在運輸過程中很大可能會撞凹！一位英國網民以相片回覆更可怕的經驗：「這是Amazon US從美國寄來給我的……」在圖中可見，一整盒MG Ka版RX-78-2 被壓得像一團垃圾，如果八角星人收到這種包裹，相信應該會馬上激死吧……