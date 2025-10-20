PS6手提版傳快Switch 2三倍．售價約500美元Sony期望重奪市場主導｜手機遊戲為王，電腦陣營有 Steam Deck 及日本代表有 Nintendo Switch 2 ，連微軟都要跟Asus 合作出 Xbox Ally ，手提遊戲市場有望繼續暢旺。根據外媒爆料，Sony 亦有意重返這個戰場，重現PSP 時代的光輝；SIE計劃在下一代主機同步推出 PS6 手提版本。消息人士指，這款新機的效能將會遠超對手，快Nintendo Switch 2 Dock模式近三倍！



傳 PS6 手提機比 Switch 2 快接近三倍

報導指出，內部爆料者「Moore’s Law is Dead」透露，Sony 正效法微軟的 Xbox Ally ，開發一款可攜式 PS6 主機，其性能在Dock模式（類似Switch 接駁機頂盒及大電視的高功率運轉）下將比 Switch 2 快近三倍。即使在手提模式下，效能仍達 Switch 2 高功率運轉模式近二倍。這意味玩家即使不連接底座，也能享受接近家用主機級的遊戲體驗。

傳 PS6 手提機比 Switch 2 快接近三倍

預計售500美元其實唔貴

根據傳聞，PS6 預定於2028年推出，其手提版的定價有望落在 500美元（約港幣3900元）左右，只比售400美元的 Nintendo Switch 2 貴 100 美元，再加上高規格版本的Xbox Ally X索價達1000美元（約港幣7,800元），假如PS6手提版真能以此價位推出，搭配其強勁的性能，市場反應勢將熱烈。

高規格版本的Xbox Ally X索價達1000美元（約港幣7,800元），如PS6 手提版真的便宜一半，那很有吸引力。

或支援PS4及PS5遊戲 兼容性成最大賣點

報導同時提到，Sony 有意令PS6手提機 兼容PS4及PS5遊戲，帶來龐大的即用遊戲庫。這對長年累積大量數位版遊戲的PlayStation用戶極具吸引力，這點無疑是極具吸引力的加分項，不過最終玩舊game也只是bonus，最終要看新平台有甚麼獨家遊戲，才敢說有實力在市場突圍而出。