PS6最新情報｜Sony 會否繼續擁抱DEI就未知，但好肯定PlayStation 6 將「擁抱AMD」😂因為兩家科技巨頭，日前聯手發表最新技術合作「Project Amethyst紫水晶計畫」，PlayStation架構師Mark Cerny與AMD計算圖形部門總經理Jack Huynh親自現身確認，多項革命性新技術將導入下一代主機PS6，預計最快2028年上市。



三大技術突破 定義次世代遊戲體驗

本次合作聚焦三項核心技術，標誌著PS6將從傳統硬體升級，進化為具備AI運算能力的智慧主機。

神經陣列引擎：GPU不再僅是單純著色器，而是整合AI推理與機器學習邏輯，能即時進行圖像升頻、降噪與推理。PS6的GPU自帶「AI大腦」，預期畫面畫質與流暢度將大幅躍進。

通用壓縮技術：突破傳統只壓縮貼圖的框架，PS6採用新一代資料壓縮架構，能夠壓縮所有顯示記憶體中的資料，有效釋放記憶體頻寬。遊戲場景載入速度更快，同時降低功耗表現。

專用光追核心：PS6配置專屬於光線遍歷與路徑追蹤的硬體模組，徹底分離GPU主體與光線處理單元，不但提升畫面逼真度，更大幅減輕CPU負擔，預期新世代遊戲將全面導入電影級光影效果。

技術仍在模擬階段 2028年成市推出目標

Mark Cerny在相關技術說明影片中明確指出，這些技術目前仍處於模擬階段，但初步成果已相當令人興奮。他表示對能在數年內將這些技術實裝至未來主機感到無比期待。

多方推測PlayStation 6將於2028年正式推出，與PS5約莫八年一更代的節奏保持一致。若此預測成立，PS5的生命周期將延續至八年之久，成為PlayStation歷史上使用周期最長的主機之一。

新技術反令遊戲開發更加困難？

從Sony公開的紫水晶計畫資訊來看，PS6將不只是硬體性能升級，更是結合AI、壓縮運算與真實光影的新時代遊戲平台。隨著開發工具逐步成熟，這項革命性硬體平台將為遊戲開發者與玩家帶來全新的體驗，也預告了主機世代正式進入AI計算時代。

問題是，經過4年多的取消文化以及DEI及Sweet Baby之亂，美國各遊戲開發商踢走技術派專家，用人只問你是否LGBTQ族群，做成不少遊戲商的開發能力大跌。如今PS6宣佈將從底層架構變革整個遊戲開發生態，加上新特性對硬體依賴度較高，這意味著跨世代相容的難度將上升，開發團隊必須投放更多資源，專心做遊戲，否則 PS6 硬件再強，都只會生出更多《星嗚特攻》2.0、3.0。