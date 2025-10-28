PlayStation5／PS5 雙11優惠購物節，將於10月31日至11月13日舉行，為PS5主機、周邊設備及遊戲提供限時優惠。今次優惠涵蓋多款產品，當中更有減幅高達74%的超值折扣，是入手PlayStation產品的最佳時機。



全線全機減$790｜賺到最盡攻略

各款PS5 PS5 Pro 主機全線原價減$790，最平可HK$2,190入手到PS5數位版主機。其次考慮購買DualSense Edge無線控制器或PlayStation Portal遙控遊玩機，可額外獲贈《決勝時刻：黑色行動 6》數位下載版。

PS5雙11優惠：PS5主機及PS5配件

遊戲低至74%折扣

減價幅度最大的產品為《God of War Ragnarök》及《UNCHARTED: 盜賊傳奇合輯》，兩款遊戲同樣由原價折扣至148元，減幅均達74%。其他好game如《LEGO地平線大冒險》、《Horizon Zero Dawn Remastered》及《DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT》的優惠價同樣為148元。

PS5雙11優惠：PS5遊戲

活動期限：2025/10/31–11/13

主機：PS5/數位版/PS5 Pro即減HK$790（最低至HK$2,190）

周邊：DualSense由HK$499起、PS VR2至HK$2,599、Portal至HK$1,429、PULSE Explore至HK$1,339、Edge至HK$1,429等

加碼：購買DualSense Edge或PlayStation Portal可獲《決勝時刻：黑色行動 6》數位下載代碼

各零售商貨量及款式或有差異，先鎖定心儀色號與主機版本，避免售罄