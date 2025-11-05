「Animes-Pro Festival 2025」(簡稱APF) 玩具展+開倉特賣活動今年11月28日至30日將再次於荔枝角 D2 Place 盛大舉行。今屆活動結合「第二屆精品代理品牌聯展」及「第八回精品玩具感謝祭」，集合超過30間來自日本、香港及中國內地的頂尖玩具品牌，展場總面積逾18,000平方呎，同期「樓上開倉」將有過千款玩具劈價開售，記得mark定落手機日程表，到時見。



APF2025玩具展有甚麼必擔會場限定商品？

CCSTOYS魔裝機神 Cybaster 精靈憑依 ver.(特別版)

同精品最老友的 CCSTOYS 將在會場發售新色「賽巴斯塔 精靈憑依 ver.(特別版)」及「大魔神凱撒 勇者式樣」；而Storm Arena 帶來「APF 2025限定色 1/12 少年街霸 RYU」及「1/12 少年街霸 KEN」；可愛代表有 SOAP STUDIO 的「巨型燦子人偶」、「迷你達摩燦子人偶」及「燦子摔角手&怪獸人偶套裝(附限量編號)」。

APF精品玩具展D2現場直擊｜搶CCS萬能俠限定版、睇大量未發售新品

「賽巴斯塔 精靈憑依 ver.(特別版)」

「大魔神凱撒 勇者式樣」

而Storm Arena 「APF 2025限定色 1/12 少年街霸 RYU」及「1/12 少年街霸 KEN」(款式未公佈，圖為一般版)

可愛代表有 SOAP STUDIO 「燦子摔角手&怪獸人偶套裝(附限量編號)」

回帶睇APF2024現場展品

APF精品玩具展D2現場直擊｜搶CCS萬能俠限定版、睇大量未發售新品

Threezero全球限量50件「PREMIUM Ultra Magnus」

老變迷要留意 Threezero全球限量50件「PREMIUM Ultra Magnus」接受預購；而Good Smile Company 就帶來13款Event限定商品，包括多款限定Nendoroid初音未來。至於Kotobukiya 壽屋則推出「特典版限定福箱」，內容將於現場揭曉。

Threezero全球限量50件「PREMIUM Ultra Magnus」接受預購

APF2025玩具展有甚麼必搶特價品？

2樓掃限定．7樓搶劈價｜玩盡玩具迷文化

二樓The Space @ D2 Place One為主展覽區，參展品牌包括Storm Collectibles、Good Smile Company、Kotobukiya、Square Enix、CCSTOYS、Threezero、SOAP STUDIO、Medicom Toy、海洋堂(KAIYODO)、Moshow Toy、Hiya Toys、Yolopark、Legend Studio、Apex Toys等多個業界重量級廠牌，展示多款品牌原型及最新完成品，並設有限定商品銷售與預訂專區。而七樓THE UPPER STAGE舉辦「精品玩具感謝祭」，以大型開倉形式推出超過一千款特價玩具，之後HashTECH01亦將會提早直擊，敬請留意！

精品玩具開倉D2 六樓直擊｜MGZ高達Ka$250/PG突自8百/拉打1百/SHF$60起

回帶睇APF2024 開倉劈價場

+ 72

APF2025 Animes-Pro Festival 2025 幾時開？邊度開？

日期：2025年11月28日至30日(星期五至日)

地點：荔枝角D2 Place

主展區：The Space @ D2 Place One(2樓)

開倉區：THE UPPER STAGE(7樓)

詳情：https://animes-pro.com/blogs/news/apf2025