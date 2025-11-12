東京寶可夢樂園PokePark KANTO｜2026.2.5開幕！設施﹑票價公開

東京寶可夢樂園PokePark KANTO 2026開幕｜寶可夢迷終於等到了！首個寶可夢戶外常設型主題園區「PokePark KANTO」，將在2026 年 2 月 5 日於東京讀賣樂園內正式營運。The Pokémon Company 公開園區地圖、設施內容、限定周邊與門票方案。園區主打沉浸式野外冒險＋小鎮體驗，園內森林與街區「棲息」超過 600 隻寶可夢，從入場一刻起便把訓練員帶回關都地區。



三大主題區：入口廣場、寶可夢森林、草紗鎮

踏進入口廣場，首先映入眼簾的是奇異種子、小火龍、車尼龜，氣氛直接拉滿。此處同時連接兩大主要區域，其中「石胡博士研究所」以指定門票入場；熱門的「寶可夢發燒友商店」則實施號碼牌入內制度。

隨後訓練員可以前往兩個核心區域：其一是全長約五百米、地形多變的「寶可夢森林」，設有草叢、隧道與山路等路段，主要分佈關都地區的寶可夢；其二是以商業與娛樂為重心的「草紗鎮」，把遊戲裡的寶可夢中心與友好商店還原至現實，並安排舞台演出。需要留意的是，寶可夢森林僅限持「訓練家通行證」或「精英訓練家通行證」入場，而且五歲以下幼童不得進入。

兩大付費遊樂設施與四款娛樂節目

以電屬性為主題的「皮卡皮卡大派對」以數十隻電系寶可夢驅動旋轉的設施 ，以及「布伊布伊布步遊」則是伊布主題的旋轉木馬，由小火馬與烈焰馬拉動。娛樂節目方面，草紗道館會舉行聲光舞台演出「皮卡皮卡電光閃閃！」；鎮內街道不時上演「皮卡布泡泡遊行」，與皮卡超和伊布沿途互動；喜歡近距離接觸的，可到「親親寶可夢小屋」參加迎賓會，輪替出場的包括皮皮、六尾、傻鴨、耿鬼、拉普拉斯、啟暴龍等；而「皮卡布同樂室」則提供換上特別服飾的皮卡超與伊布合照服務，並附送獨家紙相框。

限定周邊與主題餐飲

門票方案：三種等級

門票將於 11 月 21 日起開賣，票價視入園日期而有差異，且均包含讀賣樂園的基本入場。

「精英訓練家通行證」 14,000 日圓起，重點在於無需指定時段即可自由進出寶可夢森林與草紗鎮，另附特別迎賓會、道館表演預約席、設施優先隊伍與限定禮品等特典；



「訓練家通行證」7,900 日圓起，可於指定時段進入森林一次（不可重入），而草紗鎮則不設時段限制



「小鎮通行證」終於2026年夏天開售，僅能進入草紗鎮，三歲以下幼童可免費入場。



