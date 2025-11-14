超級瑪利歐銀河電影預告公開｜「Mr Nintendo」宮本茂在12號於網上公開《超級瑪利歐銀河電影版》（The Super Mario Galaxy Movie）首支預告片，並定於2026年4月24日在全球各地陸續上映。聲優「龍王庫巴」的Jack Black也有客串。故事將取用Wii同名遊戲的世界觀，Mario與碧姬公主將在太空中大大小小的星球大冒險；新角色「星星公主」羅潔塔更將由《Marvel隊長》貝兒娜森（Brie Larson）聲演，而片尾還有一棵重大「彩蛋」！



「Mr Nintendo」宮本茂親自介紹

電影的製作人之一，有「Mr Nintendo」之稱的宮本茂先生親自於節目開場，為觀眾介紹這部「第二齣瑪利歐電影」，並感謝全球影迷對前作的熱烈支持。他確認新作將會是一場「太空之旅」，而動畫部分亦已接近完成階段。

「Mr Nintendo」宮本茂親自介紹

超級瑪利歐銀河電影預告公開

超級瑪利歐銀河電影預告公開

荷里活影星Jack Black會繼續參演嗎？

新作繼續由製作《Minions》的Illumination公司操刀，CEO Chris Meledandri 更與在前作中聲演大魔王庫巴的荷里活影星Jack Black在直播中一起亮相。後者難掩興奮地表示，《Super Mario Galaxy》是他心中「史上最佳電子遊戲」，很高興這部傑作成為了新作的靈感來源。

荷里活影星Jack Black與Illumination CEO Chris Meledandri 在發表會中亮相（圖右為）

庫巴縮水．他兒子才是今集大波士

在故事中，庫巴雖然因前作結尾被縮小，但Jack Black的角色並沒有缺席。他更在節目中以「老爸」身份，隆重宣佈其子「庫巴Jr.」（Bowser Jr.）將會在電影中登場，並由班尼·沙夫戴（Benny Safdie）配音，在預告中他似乎比爸爸更精明兇猛，不知會與Mario有甚麼激烈對戰呢？

在故事中，庫巴雖然因前作結尾被縮小，但Jack Black的角色並沒有缺席。他更在節目中以「老爸」身份，隆重宣佈其子「庫巴Jr.」（Bowser Jr.）將會在電影中登場

在故事中，庫巴雖然因前作結尾被縮小，但Jack Black的角色並沒有缺席。他更在節目中以「老爸」身份，隆重宣佈其子「庫巴Jr.」（Bowser Jr.）將會在電影中登場

在故事中，庫巴雖然因前作結尾被縮小，但Jack Black的角色並沒有缺席。他更在節目中以「老爸」身份，隆重宣佈其子「庫巴Jr.」（Bowser Jr.）將會在電影中登場

新角色「羅潔塔」矚目加盟

預告片中揭示了多位新登場的角色，當中尤以在《超級瑪利歐銀河》遊戲中首次登場的星星公主「羅潔塔」（Roselina）最受注目。這位守護宇宙的公主，在電影版中將由奧斯卡金像獎得主．《Marvel隊長》貝兒拉森（Brie Larson）獻聲演繹，而「羅潔塔」在預告中也有神勇的「女權力量」演出，將敵人打到說「求放過」。

星星公主「羅潔塔」（Roselina）由《Marvel隊長》貝兒拉森（Brie Larson）獻聲演繹

星星公主「羅潔塔」（Roselina）由《Marvel隊長》貝兒拉森（Brie Larson）獻聲演繹

預告藏重大彩蛋

還有眼利的觀眾發現預告片中還出現了Yoshi的斑點蛋，並即將孵化！相信「勇士龍」將會在新片中出場，幫助Mario對付敵人。