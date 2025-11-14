超級瑪利歐銀河電影預告公開｜驚奇隊長聲演羅潔塔還有重大彩蛋
超級瑪利歐銀河電影預告公開｜「Mr Nintendo」宮本茂在12號於網上公開《超級瑪利歐銀河電影版》（The Super Mario Galaxy Movie）首支預告片，並定於2026年4月24日在全球各地陸續上映。聲優「龍王庫巴」的Jack Black也有客串。故事將取用Wii同名遊戲的世界觀，Mario與碧姬公主將在太空中大大小小的星球大冒險；新角色「星星公主」羅潔塔更將由《Marvel隊長》貝兒娜森（Brie Larson）聲演，而片尾還有一棵重大「彩蛋」！
「Mr Nintendo」宮本茂親自介紹
電影的製作人之一，有「Mr Nintendo」之稱的宮本茂先生親自於節目開場，為觀眾介紹這部「第二齣瑪利歐電影」，並感謝全球影迷對前作的熱烈支持。他確認新作將會是一場「太空之旅」，而動畫部分亦已接近完成階段。
荷里活影星Jack Black會繼續參演嗎？
新作繼續由製作《Minions》的Illumination公司操刀，CEO Chris Meledandri 更與在前作中聲演大魔王庫巴的荷里活影星Jack Black在直播中一起亮相。後者難掩興奮地表示，《Super Mario Galaxy》是他心中「史上最佳電子遊戲」，很高興這部傑作成為了新作的靈感來源。
庫巴縮水．他兒子才是今集大波士
在故事中，庫巴雖然因前作結尾被縮小，但Jack Black的角色並沒有缺席。他更在節目中以「老爸」身份，隆重宣佈其子「庫巴Jr.」（Bowser Jr.）將會在電影中登場，並由班尼·沙夫戴（Benny Safdie）配音，在預告中他似乎比爸爸更精明兇猛，不知會與Mario有甚麼激烈對戰呢？
新角色「羅潔塔」矚目加盟
預告片中揭示了多位新登場的角色，當中尤以在《超級瑪利歐銀河》遊戲中首次登場的星星公主「羅潔塔」（Roselina）最受注目。這位守護宇宙的公主，在電影版中將由奧斯卡金像獎得主．《Marvel隊長》貝兒拉森（Brie Larson）獻聲演繹，而「羅潔塔」在預告中也有神勇的「女權力量」演出，將敵人打到說「求放過」。
預告藏重大彩蛋
還有眼利的觀眾發現預告片中還出現了Yoshi的斑點蛋，並即將孵化！相信「勇士龍」將會在新片中出場，幫助Mario對付敵人。