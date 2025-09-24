Super Mario主題跑｜明年3.15香港開跑　最短1KM新手玩得｜附路線

馬拉松香港｜馬拉松4K限時｜香港首個Super Mario主題跑「SUPER MARIO：RUN TO THE GOAL」將於2026年3月15日香港科學園舉行！賽道還設有嘉年華、多個打卡位，並會販售多款周邊商品，完賽還能獲得專屬獎牌！FWD MAX會員更可以在今天（24日）優先報名！只要在公眾報名首4天成功報名，更能免費獲得一個可愛「超級瑪利歐攬枕」！即看下文啦！



超級瑪利歐路跑2026｜2026.3.15開跑

由官方授權的「SUPER MARIO：RUN TO THE GOAL」路跑活動，將於明年3月15日登陸香港科學園！（官方網站）

召喚任天堂粉絲！由官方授權的「SUPER MARIO：RUN TO THE GOAL」路跑活動，將於明年3月15日登陸香港科學園！活動時間為早上7時15分至下午4時。這場結合遊戲主題與運動樂趣的路跑，讓粉絲們在現實世界中與瑪利歐和他的夥伴們大玩特玩！

超級瑪利歐路跑2026｜賽事類別【1】同樂跑1公里（非計時賽）

「SUPER MARIO：RUN TO THE GOAL」路跑香港場，分為3個賽事類別。最低難度為非計時賽的1公里同樂跑。同樂跑當中分為個人組，需年滿16歲，費用為$590；以及家庭2人組，其中1名需年滿18歲以及另一名需為3至15歲，費用為$1,280。起跑時間為下午12時半、下午1時、下午1時半以及下午2時。

最低難度為非計時賽的1公里同樂跑，當中分為個人組以及家庭2人組。（官方圖片）

超級瑪利歐路跑2026｜賽事類別【2】挑戰跑2公里（計時賽）

第二難度的是計時賽的2公里挑戰跑。挑戰跑當中分為個人組，需年滿16歲，費用為$590；以及2人組，2名需年滿16歲，費用為$1,280。起跑時間為上午9時半、上午10時、上午10時半以及上午11時。

第二難度的是計時賽的2公里挑戰跑。（官方圖片）

超級瑪利歐路跑2026｜賽事類別【3】衝刺跑4公里（計時賽）

最高難度的是計時賽的4公里衝刺跑。衝刺跑當中分為個人組，需年滿16歲，費用為$590；以及2人組，2名需年滿16歲，費用為$1,280。起跑時間為上午8時、上午8時半以及上午9時。

最高難度的是計時賽的4公里衝刺跑。（官方圖片）

（官方圖片）

超級瑪利歐路跑2026｜跑手包！送水樽／T恤／束繩袋

成功報名並於活動當日完成賽事即可獲得完賽獎牌一個！大會亦會提供收費的獎牌刻名服務，價錢為$60，如有需要請於報名時一併剔選。

至於個人組跑手包分為兩大主題，分別為瑪利歐以及路易吉，當中包含T恤、手帶、運動襪、束繩袋、毛巾等等。而二人組或家庭二人組的跑手包，包含水樽、運動襪、T恤、毛巾等等。

超級瑪利歐路跑2026｜優先報名購票

凡成為FWD MAX會員，可於今天（24日）下午三時至10月8日下午11時59分優先報名，首四天成功報名者，可獲得超級瑪利歐攬枕一個！名額有限額滿即止。

超級瑪利歐路跑2026｜公眾報名購票

於10月14日下午三時起，公眾可以報名參加！額滿即止。

超級瑪利歐路跑2026｜限定週邊商品

活動限定商品包括超級瑪利歐襟章套裝（$288）、超級瑪利歐抱枕被（$228）以及超級瑪利歐旅行袋（$168）。

