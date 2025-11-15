高達W三十周年KYUBI聯乘荃新天地開店｜由AK＠Mirror創立的本地人氣潮流品牌KYUBI，繼迪士尼、NETFLIX等國際聯乘後，今個聖誕首次與BANDAI攜手，於荃新天地1期推出《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》主題企劃，場內有4米高飛翼高達打卡牆及大量打卡位，加上最經典的0079《高達》元素，兩者都會跟KYUBI聯乘推出潮流單品，相當吸引呢！



《新機動戰記高達W》「男一」希羅尤聲優綠川光曾在X驚訝提問：「W在香港在的很紅嗎？連日本都沒有Wing Gundam Run活動呢！」對，我可回答你真的很紅！而且，香港又有新的《高達W》公眾活動了！綠川光要不要飛來香港掃貨？

KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025｜5大吸引之處

－香港限定KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM主題潮流服飾、周邊產品及玩具

－4米高Wing Gundam Zero (EW)超巨型打卡牆

－1.8米高初代高達RX-78-2、Wing Gundam Zero (EW)及Gundam Deathscythe Hell (EW)立像(配備煙霧及燈光效果)

－《新機動戰記高達W》30周年金屬收藏掛飾

－BANDAI高達模型玩具

高達W期間限定店有哪些必影打卡位?

別說是real time 在30年前迷上Wing Gundam的忠粉，單是打《機戰》喜歡高達的同好，看到 4米高Wing Gundam Zero (EW) 超巨型打卡牆時，都一樣會心動又興奮。另外又有配備煙霧和燈光效果的1.8米高死神高達Gundam Deathscythe Hell (EW)，想像不到那把標誌性光束鐮刀在燈光映照下有幾型！場內重現的月球場景加上W高達5子：希羅·尤、迪奧等主角打卡立牌，一齊chok樣合照吧！

－1.8米高初代高達RX-78-2、Wing Gundam Zero (EW)及Gundam Deathscythe Hell (EW)立像(配備煙霧及燈光效果)

高達期間限定店有甚麼值得買?

現場獨家發售多款香港限定 KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM 主題產品，涵蓋最經典的0079《機動戰士高達》與《新機動戰記高達W》，款式包括潮流T-Shirt、手提袋、擺設等。特別推介全球限量發售的聯乘滑板及精緻的金屬收藏掛飾，是一款類似盲盒抽選的金屬卡，配備透明收藏盒及可拆式皮扣，極具收藏價值。

現場同時有BANDAI的高達pop up，喜歡玩具模型的高達忠粉，還是潮流愛好者，都一樣可以買到喜歡的聖誕禮物。

高達期間限定店幾時舉行?

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》期間限定店將於 2025 年 12 月5 日至 2026 年 1 月 4 日在荃灣荃新天地1期高層地下中庭舉行，每日上午10時30分至晚上10時開放。此外，商場地下樓層另設KYUBI期間限定店，主打發售熱搶的KYUBI Charm系列。

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

日期：2025年12月5日至2026年1月4日

時間：上午10時30分至晚上10時

地點：荃新天地1期高層地下中庭

KYUBI期間限定店開放時間：上午10時30分至晚上10時

KYUBI期間限定店地點：荃新天地1期地下(萬寧側)