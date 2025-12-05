Gundam Base HK 即將在12月內開幕，究竟那一天正式開張？有網民還上載了意外拍攝到的相片，相中有一隻組裝中的巨型God Gundam 神高達，再次引爆網民討論：究竟香港Gundam Base 會不會像台場、福岡、上海一樣，設有1：1 高達立像呢？



Gundam Base 香港真有1:1神高達？3理由證不可能

雖然不想掃興，但更想掃盲，記者現舉出3個理由，Gundam Base Hong Kong 根本不可能有1：1神高達。

AI生成想像圖

1：樓底限制不可能

已確認，Gundam Base Hong Kong 店址為SOGO雙子塔二期8樓，網上流出的God Gundam組裝圖，位置應該是位於9樓的多功能場地「TT HALL」，公式資料顯示樓底高 9.5米。經由AI計算，此God Gundam 展品，連同背部的「日輪陣」，完成後高度約為6米。而且，1：1立像足足3層棲高，一定要擺放在室外，那根本不可能預先在室內組裝。

Gundam Base Hong Kong 店址為SOGO雙子塔2期8樓

SOGO雙子塔2期9樓的多功能場地「TT HALL」樓高 9.5米。

AI設算出God Gundam完成後只有6米高

2：立像物料不對

雖然God Gundam設定上比RX-78、獨角獸高達、Nu Gundam細隻，只得15米高，但各款擺方在日本、中國的1：1高達，全部都有金屬內骨架強化結構，再在外圍加裝外甲。圖1中的God Gundam立像，只屬於一般商場活動擺設同的玻璃纖維 (FRP - Fiber Reinforced Polymer)物料，不可能是1：1立像。

1：1高達，全部都有金屬內骨架強化結構，再在外圍加裝外甲。

3：15米立像需打築地基

雖說香港不會地震，但高達15米的人型擺設，不是一盒MG模型，砌好就可以直接擺放出來；要像福岡Nu Gundam 1：1立像一樣，先在地面打椿建地基，雙腳其實是兩支椿柱，再在上面接駁其他部件。現時Airside、SOGO雙子搭外根本無任何工程進行，更加不可能1：1立像。

1：1高達並不是擺放在地面上，其實雙腳內有長椿打入地底。

現時Airside、SOGO雙子搭外根本無任何工程進行，更加不可能1：1立像。

很多人一廂情願認為開Gundam Base一定要有1：1高達，但其實比日本更早開張的韓國Gundam Base，以及後仔的泰國、深圳的Gundam Base 同樣沒有1：1立像，所以這不是開店必然條件。不過，在香港開設Gundam Base 是不少高達迷的夢想，到時HashTECH01將會率先現場直擊，記得留意相關報導。

