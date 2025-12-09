Gundam Base香港何時開幕?店舖位置在哪裡?

BANDAI NAMCO ASIA官方旗艦設施「THE GUNDAM BASE」將於2025年12月20日在九龍啟德雙子匯2期盛大開幕，為香港首間官方旗艦店。店舖佔地近4500平方呎，營業時間為上午11時至下午8時，集結高達模型銷售、主題展覽、製作體驗及周邊商品於一身。



Gundam Base香港神高達立像僅1：2｜還只得半身？

為慶祝開幕，店內特設全球獨家1:2神高達巨型半身立像，連底座高達8米，重現《機動武鬥傳G高達》經典機體的「石破天驚拳」姿態，背部更設有「日輪」特效。另設1.8米高RX-78-2特別配色立像，以及融合香港特色景點的情景模型，展現維港景觀與高達機體的完美結合。

Gundam Base香港有哪3款限定版高達模型發售?

店內將發售超過100款高達模型，重點包括「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」3款限定商品:RG 1/144 RX-78-2高達Ver.2.0限定配色(售價319.9港元)、MG 1/100飛翼高達零式EW Ver.ka循環再造色(489.9港元)及MG 1/100迷惘高達紅色機循環再造色(409.9港元)。此外亦提供高達卡牌遊戲、收藏玩具及主題服飾等商品。

如何預約前往Gundam Base香港參觀購物?

開業期間採登記預約抽選制，需透過The Twins Rewards手機應用程式以先到先得形式登記，每位會員可選擇其中一天預約進場一次，每節限時1小時。詳情將於THE GUNDAM BASE HONG KONG Facebook官方專頁公佈。

