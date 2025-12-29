Gundam Base香港何時開幕?店舖位置在哪裡?

高達官方旗艦店「THE GUNDAM BASE Hong Kong」將於2025年12月20日在九龍啟德雙子匯2期盛大開幕，為香港首間官方旗艦店。店舖佔地近4500平方呎，營業時間為上午11時至下午8時，集結高達模型銷售、主題展覽、製作體驗及周邊商品於一身。



店方新安排｜1月1日起無需登記．排隊入場

Gundam Base 香港店 facebook 官方宣佈，由2026年1月1日起，暫不再需要使用手機程式進行入場預約，客人只需要在門外排隊，即可自由入場打卡購物。

Gundam Base香港神高達立像僅1：2｜還只得半身？

為慶祝開幕，店內特設全球獨家1:2神高達巨型半身立像，連底座高達8米，重現《機動武鬥傳G高達》經典機體的「石破天驚拳」姿態，背部更設有「日輪」特效。另設1.8米高RX-78-2特別配色立像，以及融合香港特色景點的情景模型，展現維港景觀與高達機體的完美結合。

G-BASE 更新了4款限定版模型情報

新款式將於12月25日 開售（即開幕日未有貨），部份數量極稀少 售完即止，數量有限、每人每日限購每款1盒。

🔹 MG 1/100 百式 2.0 機械透明核心塗裝版 G-BASE Ver.[HK$1359.9]

🔹 MGSD 自由高達 [彩色透明版] G-BASE Ver. [HK$349.9]

🔹 MGSD 高達巴巴托司 [鐵血塗層版] G-BASE Ver. [HK$549.9]

🔹 HG 1/144 G-些路夫 完美背包裝備 電影版本 G-BASE Ver. [HK$309.9]

Gundam Base香港有哪3款限定版高達模型發售?

店內將發售超過100款高達模型，重點包括「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」3款限定商品:RG 1/144 RX-78-2高達Ver.2.0限定配色(售價319.9港元)、MG 1/100飛翼高達零式EW Ver.ka循環再造色(489.9港元)及MG 1/100迷惘高達紅色機循環再造色(409.9港元)。此外亦提供高達卡牌遊戲、收藏玩具及主題服飾等商品。

THE GUNDAM BASE HONG KONG

地址：啟德沐翠街12號雙子匯2期8樓803

開放時間：上午11時至晚上8時