Switch 2《寶可夢傳說 Z-A》首個DLC付費新增內容《超次元爆湧》已在12月10日上架。官方同日公開了更多遊戲資訊，更加碼給所有玩家送上實力強勁的「頭目噴火龍」，想知道如何取得，又怎樣才可以啟動DLC內容進行新冒險？即刻睇詳情！



如何免費領取「頭目噴火龍」？

為了紀念新故事發佈，官方由即日起向所有玩家贈送「大尺寸的噴火龍（頭目）」。這隻噴火龍不僅體型巨大，還擁有強大的實力，必定能成為玩家在密阿雷市冒險的得力助手。玩家只需在遊戲中的「神秘禮物」選擇「透過序號／密語接收」，並輸入指定密語即可領取。而且就算未加購DLC超次元爆湧的現有《寶可夢傳說 Z-A》玩家都可領取。

密語： B1G0006

領取期間： 即日起至 2026 年 1 月 19 日

噴火龍等級： Lv.36

學會招式： 日光束、噴射火焰、龍爪、空氣斬



新登場的神秘少女安馨兒與幻之寶可夢「胡帕」甚麼來頭？

本次 DLC 的故事核心圍繞著突然出現的神秘扭洞。在「超 Z 隊」活躍下剛恢復平靜的密阿雷市，再次發生異變。主角將遇見神秘少女安馨兒與幻之寶可夢「胡帕」。透過胡帕不可思議的力量，扭洞將化為通往「異次元密阿雷」的入口，這一定可以令地圖的玩法變得更豐富；您將在這熟悉卻陌生的地方，遇到截然不同的強大寶可夢。

幻之寶可夢「胡帕」喜歡有洞的食物，尤其甜甜圈是牠的最愛。

「胡帕」身上的圓環尤如「虫洞」，可瞬間移動至遙遠地方的洞穴。

在哪裡可以獲得蜥蜴王、火焰雞和巨沼怪的超級石？

想要讓豐緣地區的御三家進行「超級進化」（Mega Evolution）嗎？玩家需要參與「Z-A Battle Club」中的「級別對戰」。隨著玩家的級別提升，將可依序獲得蜥蜴王、火焰雞和巨沼怪的超級石作為升級報酬。這些珍貴的道具無法在一般遊玩過程中獲得，各位訓練家記得要積極參與線上對戰，與世界各地的對手切磋實力！

參與「Z-A Battle Club」「級別對戰」依序獲得將「Z-A御三家」超級進化為蜥蜴王、火焰雞和巨沼怪的超級石。

賽季 5 報酬： 蜥蜴王進化石

賽季 6 報酬： 巨沼怪進化石

賽季 7 報酬： 火焰雞進化石

DLC「超次元爆湧」有分Switch／Switch 2 Edition 嗎？

《寶可夢傳說Z-A》的 DLC 「超次元爆湧」沒有分 Switch 1 和 Switch 2 版本，它是一個統一的新增內容包，無論您玩的是《寶可夢傳說Z-A》的普通版還是《Nintendo Switch 2 Edition》版本，都可以購買並對應遊玩。您只需購買一個名為《寶可夢傳說Z-A 超次元爆湧》的 DLC 擴充票即可，它會自動適配您擁有的遊戲版本。

此外，如果你本來是Switch 1代主機玩家，日後換 Nintendo Switch 2 新機後想將《寶可夢傳說Z-A》升級為《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》，只需購買價格 HK$50 的「升級通行證」，即可將遊戲升級，所有進度及已購的DLC均可繼承。

只需購買價格 HK$50 的「升級通行證」，即可將遊戲升級，所有進度及已購的DLC均可繼承。

要玩到甚麼進度，才可以開始遊玩 DLC「超次元爆湧」的新內容？

這或許是最多玩家關心的問題，如果最近才開始玩《寶可夢傳說Z-A》正傳，馬上購買DLC「超次元爆湧」，是否可即時玩到新內容呢？

參考過往《寶可夢傳說 阿爾宙斯》更新內容的解鎖機制，玩家通常需要完成遊戲的主線故事，並觀看過製作人員名單 End Credits 後，才能觸發新增的調查任務。因此，若你尚未完成《寶可夢傳說 Z-A》的主線劇情，建議先專注通關，當你爆機看完結局畫面後，再購買DLC也未遲。

若你尚未完成《寶可夢傳說 Z-A》的主線劇情，建議先專注通關。爆機後再買「超次元爆湧」DLC也未遲。

