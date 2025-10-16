寶可夢傳說Z-A 今天（16號）發售了，以下是記者早前接受任天堂邀請，率先以 Switch 2 Edition 進行的試玩體驗報告｜香港01 在 9 月初參與了The Pokémon Company 首次在香港舉行的媒體試玩活動，有幸提早試玩了這走2025年10月16日，於Nintendo Swich 2平台推出的《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》（遊戲另備Switch 1代版本），馬上送上試玩感想。



自《寶可夢朱／紫》推出3年後，The Pokémon Company 即將於10月16日推出全新動作RPG《寶可夢傳說 Z-A》。在今次香港媒體試玩會中，記者不僅在「密阿雷市」這個人類與寶可夢共生的城市中四處遊走，自由使用「拍照模式」影相，又可探索全新的「野生特區」，並進行了「ZA登峰戰」，還與「失控超級進化」寶可夢對戰！這些前所未有的實時動作和戰鬥體驗，現在就與大家分享。

《寶可夢傳說Z-A》（圖片來源：Pokémon Company ）

重返密阿雷市｜參與超Z隊進行調查

在體驗活動開始前，我欣賞了一段開場片段：主角搭乘火車前往今次故事的舞台——來自2013年作品《寶可夢X／Y》的「密阿雷市」。這個都市正進行再開發，城內可以見到人與寶可夢自然平等地共同生活，整個城市都充滿精美的建築物與設施，並可以隨時拍照留念。

在試玩活動中，玩家可選擇男生蓋伊或女生塔霓作為第一主角，而另一位就自動成為你的同伴。之後要從「御三家」：菊草葉（草）、暖暖豬（火）、小鋸鱷（水）中3選1挑選首隻寶可夢同伴，一起展開冒險。

《寶可夢傳說Z-A》可選擇的「御三家」：暖暖豬（火）（圖片來源：Pokémon Company ）

《寶可夢傳說Z-A》可選擇的「御三家」：菊草葉（草）（圖片來源：Pokémon Company ）

《寶可夢傳說Z-A》可選擇的「御三家」：小鋸鱷（水）（圖片來源：Pokémon Company ）

在體驗會雖然未跟牠遇到，但官方已公開《寶可夢傳說Z-A》中的傳說寶可夢「基格爾德」，牠的身體由類似細胞的東西組成、更可改變樣子，並公佈了3個型態。

革命性的實時戰鬥系統

一直以來，《寶可夢》遊戲敵我雙方均以「回合制」形式輪流出招，而《寶可夢傳說Z-A》則以即時的「對戰」×「動作」為新概念、打破既定傳統，玩家操作的訓練家將與寶可夢一起實時移動；與野生寶可夢的戰鬥，又或是跟其他訓練家之間的戰鬥，不再單純是輪流出招、以屬性相剋制勝。

《寶可夢傳說Z-A》以實時「對戰」×「動作」新概念、打破《寶可夢》遊戲回合制戰鬥傳統。（圖片來源：Pokémon Company ）

玩家還需要眼明手快、腦筋清晰，靈活操作角色，在適當時候替換寶可夢、對準目標選擇招式，同時考慮招式範圍、出招速度等元素，為寶可夢對戰增添了緊張感和戰略性。用下圖片做為戰鬥例子：我一邊要操作主角不要被戴魯比的「火花」攻擊。同時召喚菊草葉，向對手使用「飛葉快刀」。

戰鬥例子：我一邊要操作主角不要被戴魯比的「火花」攻擊。同時召喚菊草葉，向對手使用「飛葉快刀」。（圖片來源：Pokémon Company ）

戰鬥例子：當對手眼冒金星、疑似暈倒時，就可以投擲精靈球。（圖片來源：Pokémon Company ）

全新的野生特區體驗｜邊走邊打考技術

「密阿雷市」城內設有一些標有數字編號的「野生特區」，特區內到處棲息著野生寶可夢；這處並非一片平原，有叢林、小山、水池，不同的地型都會出現相應的野生寶可夢。按照系列傳統玩法，接觸對方後應該會切換畫面、進入回合制戰鬥吧？但《Z-A》不一樣——整個地圖本身就是戰場！

「密阿雷市」城內設有一些標有數字編號的「野生特區」，棲息著野生寶可夢。（圖片來源：Pokémon Company ）

鯉魚王真的會在野生特區的河流中出現，好有真實感。（圖片來源：Pokémon Company ）

你隨時都可以召喚寶可夢正面開戰，當然也可選擇避開。當對手受到一定傷害後，就能瞄準目標投擲精靈球嘗試捕捉！

當對手受到一定傷害後，就能瞄準目標投擲精靈球嘗試捕捉！（圖片來源：Pokémon Company ）

留意「野生特區」內會出現一些體型巨大、目露紅光的「頭目」級寶可夢，比如記者就碰到了「頭目」黑魯加，其戰鬥能力比一般寶可夢更高，如能成功捕捉，必將成為可靠的同伴。

「野生特區」內會出現一些體型巨大、目露紅光的「頭目」級寶可夢！（圖片來源：Pokémon Company ）

ZA登峰戰｜訓練家間的較量

在夜幕低垂後，「密阿雷市」會出現一些被紅色全息投影包圍的「對戰特區」。一旦進入，就可以參與訓練家之間的對戰——「ZA登峰戰」。

「密阿雷市」會出現一些被紅色全息投影包圍的「對戰特區」，進入即可參與「ZA登峰戰」。（圖片來源：Pokémon Company ）

這場人對人的段位戰採用與野生寶可夢戰鬥相近的玩法。玩家只需目視對手即能召喚寶可夢進行攻擊，而相對的，如果你發現畫面上方有一隻黃色的眼仔icon，即對手已經注意到你，隨時就要開始戰鬥了！

如果你發現畫面上方有一隻黃色的眼仔icon（圖片來源：Pokémon Company ）

即對手已經注意到你，隨時就要開始戰鬥了！（圖片來源：Pokémon Company ）

在此記者發現了一些小心得，原來主角可以運用戰術策略，例如蹲下慢慢靠近對手，攻其不備，對訓練家進行背面偷襲以取得戰鬥先機。

可以蹲下慢慢靠近對手，攻其不備，對訓練家進行背面偷襲以取得戰鬥先機。（圖片來源：Pokémon Company ）

每個玩家都會被賦予從Z級到A級的等級評定，需要透過不斷勝出對戰來收集足夠數量的「挑戰券」券點；而你又會在場地內拾到一些「獎勵卡」，按照指示完成指定任務（比如「用一般屬性的招式挑起對戰吧」），即可取得額外的券點，加快參加關鍵的「升級戰」，一旦成功升等至最高的A級，玩家就能實現一個特別的心願。

你會在場地內拾到一些「獎勵卡」（圖片來源：Pokémon Company ）

按照指示完成指定任務，即可取得額外的券點，加快參加關鍵的「升級戰」（圖片來源：Pokémon Company ）

道館挑戰的新形式｜升級戰

在其中一個體驗環節中，主角需要與一位猶如「道館館主」般強大的高手戰鬥，戰場正是這位三星級名廚的餐廳內。對手會依次召喚3隻實力驚人的寶可夢，玩家則可自由更換5隻寶可夢，針對對手的屬性使出相剋的攻擊。記得要打開菜單使用腰包內的道具回血、治療被打暈的同伴，才有機會取得最後勝利。

試玩活動中，記早挑戰一位猶如「道館館主」般強大的高手戰鬥。（圖片來源：Pokémon Company ）

對手會依次召喚3隻實力驚人的寶可夢，第一個對手是「花椰猿」。（圖片來源：Pokémon Company ）

之後要與爆香猿戰鬥（圖片來源：Pokémon Company ）

記得要定時更換屬性上占優勢的寶可夢戰鬥。（圖片來源：Pokémon Company ）

最後就到冷水猿了，記得要使用腰包內的道具回血、治療同伴，才能夠打敗三位強敵。（圖片來源：Pokémon Company ）

超級進化的回歸與強化

如果大家玩過《寶可夢X／Y》應該會記得「超級進化」——不同於一般的成長進化，那是短時間釋放寶可夢潛能的極限進化。「超級進化」後的寶可夢的外觀和體型都會變得超帥超誇張，甚至連屬性都會改變。

「超級進化」後的寶可夢的外觀和體型都會變得超帥超誇張，甚至連屬性都會改變。（圖片來源：Pokémon Company ）

在《Z-A》中，將有新的寶可夢獲得「超級進化」能力，比如早前在7月底公布的「快龍超級進化」，肥肥的快龍頭上長出白色翅膀，尾巴也多了一顆晶珠。記者非常期待在遊戲正式推出後，與「超級進化快龍」一起冒險。

記者非常期待在遊戲正式推出後，與「超級進化快龍」一起冒險。（圖片來源：Pokémon Company ）

最高潮：失控超級進化戰鬥

記者自己認為，今次體驗會中最高潮的環節是「失控超級進化」戰鬥。在「密阿雷市」中，似乎有不明勢力暗中令野生寶可夢失控，異常地進行超級進化！玩家將與其他「超Z隊」成員合作，平息這些失控的寶可夢。

今次體驗會中最高潮的環節是「失控超級進化」戰鬥（圖片來源：Pokémon Company ）

這是體驗會中最具挑戰性的戰鬥，對手實力強、血量大，但你的5隻寶可夢中有3隻都能「超級進化」。戰鬥策略是先利用屬性相剋削弱敵人，成功後敵人會掉下「進化石」，玩家需一邊指揮寶可夢戰鬥、並避開會令主角受傷的攻擊、一邊收集「超級能」，為畫面右下角的「超級進化」能量計充能。

玩家需一邊指揮寶可夢戰鬥、並避開會令主角受傷的攻擊、一邊收集「超級能」（圖片來源：Pokémon Company ）

主角自己被打倒就會輸，要多利用「翻滾」去躲避攻擊（圖片來源：Pokémon Company ）

時機成熟時按下右Analog，就可以讓我方一隻寶可夢「超級進化」，使出威力強大的招式。寶可夢的「超級進化」設有時限，但可透過持續收集「進化石」延長時間，整個戰鬥過程極具挑戰性和滿足感！而每救出一隻失控超級進化寶可夢，即可得到相應的「進化石」，將來可在特定戰鬥中使用相同寶可夢的「超級進化」版本。

時機成熟時按下右Analog，就可以讓我方一隻寶可夢「超級進化」，使出威力強大的招式。（圖片來源：Pokémon Company ）

每救出一隻失控超級進化寶可夢，即可得到相應的「進化石」。（圖片來源：Pokémon Company ）

好玩！寶可夢戰鬥的超級進化！

《寶可夢傳說Z-A》全新的實時動作戰鬥要同時兼顧訓練家與的行動，又要指示寶可夢戰鬥。沒有回合制的新打法，讓寶可夢對戰變得越來越真實及刺激，可說是為寶可夢對戰本身進行了「超級進化」！

沒有回合制的新打法，讓寶可夢對戰變得越來越真實及刺激（圖片來源：Pokémon Company ）

而根據官方公布，遊戲內更將會有名為「Z-A Battle Club」的4人PvP對戰（需配合Nintendo Switch Online付費會藉方能參與），極期待到時會出現甚麼絕世高手，讓我們一起期待在10月16日的正式發售吧！

「Z-A Battle Club」4人對戰影片截圖（圖片來源：Pokémon Company ）

《寶可夢傳說 Z-A》兩個版本點揀？

《寶可夢傳說 Z-A》為Switch 1代主機專用，Switch 2 主機用家，可以選購為NS2 而設的《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》，基本上內容完全一樣，但就提供更好的幀數、更流暢的動作、更高的解析度和更鮮明的畫面。 你亦可先用NS1 玩 Switch 1版本，將來購買 NS2 主機後，可以用附費DLC方式升級為Switch 2 Edition。

左：為Switch 2而設的《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》賁體版盒帶｜右：Switch 1代主機適用的《寶可夢傳說 Z-A》賁體版盒帶（圖片來源：Pokémon Company ）

《寶可夢傳說 Z-A》：盒裝版HKD 359 / 下載版HKD 359

《寶可夢傳說 Nintendo Switch 2 Edition》：盒裝版HKD 409 / 下載版HKD 409

發售日：2025 年10 月16 日

線上服務：需要另費購買Nintendo Switch Online會藉，才能享受線上對戰模式

如購買盒裝版《寶可夢傳說 Z-A》，將可獲得購買特典：在街機「Pokémon MEZASTAR」上使用的「暴鯉龍」特別MEZASTAR卡匣！（送完即止）

「Pokémon MEZASTAR」「暴鯉龍」特別MEZASTAR卡匣（送完即止）（圖片來源：Pokémon Company ）

今次任天堂並沒有為《寶可夢傳說 Z-A》生產特別配色的主機，不過就有Nintendo Switch 2《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》主機組合，建議售價為 HKD 3,750