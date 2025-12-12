Capcom 《生化危機》（Resident Evil）系列新作《生化危機：安魂曲》（Resident Evil Requiem）第三彈預告片上架。影片證實人氣角色里昂·S·甘迺迪（Leon S. Kennedy）強勢回歸，與新女主角共同揭開拉昆市（Raccoon City）的新篇章。遊戲定檔於 2026 年 2 月 27 日發售。



Leon 與 Grace 雙主角模式有何突破？

預告片確認本作採用「雙主角」敘事。除了早前公布的聯邦調查局分析員葛蕾斯·阿什克羅夫特（Grace Ashcroft）外，Leon 將作為第二位可操作角色登場。

女主角 Grace 是為了調查母親死因而深入廢棄城市，而 Leon 則是以特工身分介入。兩位角色的命運將在充滿謎團的「Wrenwood Hotel」交織，共同面對這場浩劫。

男角路線打餐飽｜女角視點更恐怖

本作大膽地將遊戲體驗分割為兩種風格。根據官方資訊，Grace 的章節側重傳統的「生存恐怖」，由於她缺乏戰鬥訓練，玩家需專注於潛入、解謎與逃生，重現系列初代的無助感。相反，Leon 的章節則繼承《生化危機4》的基因，主打「動作射擊」，展現特工的高強度戰鬥技巧。至於是否獨立可玩到爆機，或是必須雙線完成，就要等待進一步介紹。

Resident Evil Requiem 何時發售？有哪些平台版本？

《生化危機：安魂曲》將於 2026 年 2 月 27 日全球同步發售，平台包括 PlayStation 5、Xbox Series X|S 及 PC。值得留意的是，官方亦透露未來將推出 Nintendo Switch 2 版本，但不少網民都擔心會在流暢度及多邊型數會大幅刪減。

