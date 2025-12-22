Tanchjim Fola 試玩原神／開箱分享｜喜歡用手機玩game的我，《G Gen》、《原神》、《賽馬娘》，每日都要登入清體力。但這類手機app就算做得幾出色都好，玩了一、兩年始終會悶（G-Gen未夠半年、但都少少悶了），但最近試聽了一對專為手遊打機而設的有線耳機「天使吉米 Tanchjim Fola」，駁落手機不單聲畫不同步的延遲大大減少，佢更自帶 7.1 聲道模擬功能，玩《原神》音效直迫入場睇戲，聽覺影響大腦，即時令打機意欲大大提升！就好像加了「物理外掛」一樣，打機特別醒神。



雖是有線耳機｜駁手機卻超方便

無可否認手機配藍牙是最方便，但打機有時好需要聲畫同步，這方面有線耳機是出色得多。Tanchjim Fola 最讓我驚喜的，是其耳機線材有齊可更換的：3.5mm/4.4mm/Type-C DSP 數碼插頭！你不需要買額外的解碼線，直接插上你的 Android 手機、新款 iPhone（15代後） 或 iPad 就能用，非常方便。

藍寶石玻璃金屬機身｜可換導管玩3種聲底

Tanchjim Fola 顏值亦相當高，它板用了藍寶石玻璃，配上金屬機身，拿上手有金屬冰冰涼涼的質感，完全沒有藍牙的廉價塑膠感。如果你覺得聲音太清淡，它還很貼心地附送了三種不同的導管（可以理解為濾網），換上「D」導管後，低音會變多一點，看電影或者玩動作遊戲時氛圍感會更好。

開啟 7.1 聲道模擬後，玩《原神》的體驗有什麼不同？

這才是重點！這款耳機有一個專屬 App「TANCHJIM CENTER」，只要用 Type-C 線連接，就可以在 App 裡開啟「虛擬7.1 聲道」，更可以用app去設定「5.1」或「7.1」，甚至可自定這「音樂空間」的大／中／小尺寸。原本以為只是噱頭，但在《原神》裡開啟後，效果真的嚇了我一跳。

以前玩遊戲，聲音感覺是「擠」在耳朵旁邊的，很平面。但用了 Fola 的 7.1 模式後，整個聲場瞬間打開了。在蒙德城閒逛時，風聲、噴泉的水流聲、路人的交談聲，彷彿真的環繞在身邊，方位感極強。戰鬥時更是爽快，切換角色的音效、元素爆發的轟鳴聲，甚至怪物的腳步聲都變得立體清晰。這種「聽聲辨位」的沉浸感，對於追求遊戲體驗的玩家來說，這功能絕對是加分項。

這耳機為何能聽得這麼準？拆解它的科技核心

雖然我主要用定打機，但不代表其性能及不上市面的「發燒耳機」。Fola 搭載了 Tanchjim 自家研發的第 5 代 10mm 動圈單元（DMT5），用了剛性極高的複合材料振膜，加上精密的磁路設計（官方說是經過 FEA 仿真模擬優化），能把聲音的失真降到極低。此外，它還採用了特別設計的小容積後腔，專門用來控制低音的反射，令低頻既有彈性又乾淨，這也是為什麼它能精準還原遊戲內腳步聲方位的秘密武器。

除了玩遊戲，平日聽歌看劇的效果又如何？

雖然我是衝著打機買的，但 Fola 畢竟是一副千元級的耳機，聽歌表現也很不錯。它的聲音很乾淨、通透，聽一些遊戲 OST 或者流行歌，人聲非常清晰，不會糊成一團。另外也推薦用來睇戲，香港未上《阿凡達3》，用Fola聽預告片，一樣可以做出沉浸感7.1音效。

最後還要講多個極方便的賣點，天使吉米系列的有線／無線耳機，只要安裝了品牌的專用app，只要藍牙／USB-C連接了手機後，就會自動認出型號，可以自定各種音效，而app內更有特別為手機／Switch／電腦平台知名遊戲如《原神》、《崩鐵》等而設的「專用音效」，非常方便。（但留意不能與模擬7.1同時使用）

天使吉米 app內有特別為手機／Switch／電腦平台知名遊戲如《原神》、《崩鐵》等而設的「專用音效」。

單元：自研 10mm DMT 5 動圈單元

頻率響應：8Hz - 48kHz

靈敏度：126dB/Vrms

阻抗：16Ω ± 5%

總諧波失真 (THD)：< 0.05% @1kHz

線材插針：0.78mm 2-pin

插頭配置：3.5mm 單端 / 4.4mm 平衡 / Type-C (DSP) 可換插頭

建議零售價：HK$1,280

查詢：NP Mall 3700 5720

優點：

方便： 自帶 Type-C 插頭，手機直插即用，不用轉接。

震撼： App 的 7.1 聲道模擬玩《原神》效果極佳，沉浸感滿分。

好聽： 音質清晰通透，看劇聽歌都能勝任。

顏值高： 藍寶石面板真的很漂亮。

不足：

指紋收集器： 漂亮的玻璃面板很容易沾指紋，強迫症患者可能要常擦拭。

重量： 金屬機身稍微有點份量，戴久了耳朵可能會有一點點累，但還在可接受範圍。

總的來說，Tanchjim Fola 給我的感覺非常驚喜。如果你跟我一樣，主要用手機娛樂，想要提升遊戲體驗又不想買那種笨重的頭戴式電競耳機，Tanchjim Fola 絕對是一個性價比極高、且極具玩味的選擇，誠意推薦給大家！

