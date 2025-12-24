聖誕動漫地圖！高達藥師少女亂鬥 港九新界六大打卡熱點全攻略｜毒L年經，去到聖誕又開始聽《Lonely Christmas》，又出阿源meme？其實聖誕唔使返工、唔需要一個人喺屋企發呆，以下為你推薦7個聖誕期間必去的香港動漫遊戲主題活動。



宅文化背後有強勁消費力，近年商場聖誕活動都經常有ACG動漫打機元素。今年香港聖誕就特別重「宅」味！高達除了啟德旗艦店GUNDAM BASE，還有荃灣的W高達展！旺角除了藥師少女展，日本動漫店Animate再度於旺角開張，二次元氣氛濃厚。無人陪就同動漫立像影相打卡、為自己買限定玩具模型做禮物，睇電競比賽，點會悶！

第一站｜啟德 THE GUNDAM BASE 香港旗艦店

重點活動：朝聖 1:2 神高達

Gundam 是全球認知度最高的機械人動畫，就算不是忠粉，啟德開啟的全港首間旗艦店THE GUNDAM BASE Hong Kong，都值得你去潮聖。店內最矚目的莫過於鎮守入口的 1:2 巨型「神高達」（God Gundam）半身像，配合現場光效展現「爆熱神掌」的氣勢，絕對是必影打卡位。此外，場內還有展示《Z高達》經典場景的「香港之夜」模型情景展，情懷滿分。

日期： 2025年12月20日起開幕（入場需事前預約）

地點： 啟德雙子匯 1 期

詳情： The Gundam Base 香港旗艦店資訊

第二站｜旺角 藥師少女的獨語展

重點活動：還原動畫名場面．同貓貓Coser 沐木合照😍

人氣動畫《藥師少女的獨語》首個海外展覽登陸旺角，將華麗的後宮場景搬到香港！展覽神還原了多個經典場景，包括貓貓試毒的御膳房、壬氏的書房以及後宮醫局，讓大家可以親身走進貓貓的世界。現場更展出了超過 250 幅珍貴的動畫製作資料及原畫，讓人深入了解作品背後的細節。

聖誕正日12月25日11：30至14：00，在同場的INCUBASE Arena 更有 Cosplayer 沐木 Mumu 擔任一日店長，佢會化身「貓貓」陪大家睇展、買嘢同玩小遊戲，佢幫大家買飛仲有8折😻

日期： 即日起 至 2026年1月11日

地點： 旺角 INCUBASE Arena

詳情： 藥師少女的獨語展資訊

聖誕正日12月25日，在同場的INCUBASE Arena 更有 Cosplayer 沐木 Mumu 擔任一日店長

第三站｜旺角 Animate香港店回來香港了

重點活動：購買日本版動漫精品、飲 Gratte 咖啡

再度進軍香港的跳名動漫精品店Animate，於 2025年12月23日起在香港旺角 T.O.P This is Our Place (TOP) 商場四樓以直營形式重新開幕，帶來日本同步的動漫周邊、書籍、影音產品，並設有 Gratte咖啡服務，讓粉絲可將動漫圖案印在飲品上。新店交通便利，與港鐵旺角站相連。

日期： 12月23日起開張

地址： 九龍旺角彌敦道700號TOP This is Our Place四樓409A, 409B & 411號舖

詳情： Animate香港店facebook

第四站｜銅鑼灣皇室堡 X BRAWL STARS 亂鬥英雄爭霸戰

重點活動：人氣手遊場景打卡．睇電競比賽

人氣手遊《荒野亂鬥》（Brawl Stars）今個冬天殺入銅鑼灣皇室堡！兩大經典角色「艾爾普里莫」及「小辣椒」將首次跳出螢幕，化身立體裝置現身香港。現場神還原了「沙漠場景」及「寶石礦場」兩大地圖，加上充滿西部風情的佈置，讓你彷彿置身遊戲世界。除了打卡，場內更設有「英雄試煉場」，讓玩家使用最新的 ROG Phone 9 進行即場對戰，贏取遊戲內的「寶物之星」。逢星期六更有大電視直播賽況，氣氛熱烈，最適合相約戰友們在聖誕假期來一場熱血對決！

日期： 即日起至 2026年1月2日

地點： 銅鑼灣皇室堡地下中庭

第五站｜荃灣 D‧PARK X Gashapon「扭」轉聖誕樂園

重點活動：過千1000部扭蛋機，喜歡甚麼動畫都找到心頭好

對於喜歡收集小玩意的動漫迷，D‧PARK 這個全港最大型的扭蛋嘉年華絕對不能錯過。場內雲集多達 1000 部BANDAI扭蛋機，集合了高達、龍珠、Chiikawa、麵包超人、小新𢦓超過 100 個動漫 IP，規模驚人。同場設有 8 米高的炫彩聖誕樹，可以去扮《高達0080》巴尼，來個獨L聖誕自拍。

日期： 2025年11月28日 至 2026年1月4日

地點： 荃灣 D‧PARK L1 中庭

第六站｜荃灣 高達 W X KYUBI 30週年慶典

重點活動：買AK監修高達Tee、同希羅、飛翼高達打卡

4米高飛翼零式 潮牌聯乘極具格調 為慶祝經典作品《新機動戰記高達 W》30 週年，荃新天地與 AK@MIRROR 主理的潮牌 KYUBI 合作，舉辦大型展覽。現場最震撼眼球的必定是 4 米高的巨型「飛翼高達零式 EW」打卡牆，以及自帶煙霧燈光效果的 1.8 米高立像，氣勢磅礡。同場還有「流星作戰」五位主角的等身立牌，讓粉絲重溫當年的感動。既有模型買，又有潮衫睇。

日期： 2025年12月5日 至 2026年1月4日

地點： 荃新天地 1 期

詳情： 高達 W X KYUBI 活動資訊

第七站｜Citywalk 2 東立聖誕動漫祭

重點活動：人氣漫畫優先搶 平安夜動漫派對

荃灣今個聖誕真的是動漫重鎮！除了 1 期的高達，荃新天地 2 期亦聯同東立香港舉辦「聖誕動漫祭」。這裡將會發售多款熱門漫畫及周邊商品，讓你率先入手心頭好。活動期間更會邀請偶像表演團隊跳唱，將氣氛推向高峰。最令人期待的是平安夜及聖誕夜舉辦的全港首個商場「AnimePop Party」，屆時會有 DJ 現場打碟播放跨年代動漫金曲。想像一下在商場裡聽著熟悉的動漫主題曲，與同好一起狂歡倒數，絕對是今年最獨特的聖誕體驗！

日期： 2025年11月29日 至 2026年1月4日

地點： 荃新天地 2 期

詳情： 東立聖誕動漫祭活動資訊

荃新天地2期變動漫聖地！東立聖誕動漫祭集結多部人氣漫畫及周邊