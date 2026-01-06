勇者鬥惡龍VII Reimagined 三個理由必玩｜在這個講求快靚正的世代，單機日系RPG這類需要一個人長時間打怪升Level，單線故事體驗的傳統作品，已買少見少。難得Square Enix 將《Dragon Quest》系列名作《勇者鬥惡龍VII》重製版「Reimagined」！現在就分析3個理由，為何新一代機迷都值得體驗《勇者鬥惡龍VII Reimagined》。



第1個理由｜見證PS1時代DQ巔峰作

這款誕生於PlayStation 1代時期的作品，當年開賣就刷新了日本 PS 史上第一紀錄：銷量超過 400 萬套，屬於PS時期的DQ系列巔峰作。而總成績也屬DQ系列的最高銷量作品第4位。

第2個理由｜重新構築系統迎合新玩家

《DQ7》作為第一款於PS登場，並改用CD-ROM載體的作品，當時Enix出盡奶力，設計了超過100小時才能完全爆機以豐富劇情，雖然當年被受好評，但相信新一代gamer會嫌長，所以Square Enix 強調本作將為新一代玩家作出「重新構築」，非單純高清化復刻，更設計了以下新元素：

3D人偶風格視覺｜地圖從2D平面變成3D，360度可變視角。角色改用3D CG 卻做出了有溫暖、有質感的日系動畫風格，角色表情豐富。



新的職業｜改用雙重職業系統，隨著故事推進，角色可以同時裝備 「主職」與「副職」，自由組合打法靈活。每個職業都有獨特的被動能力，當戰鬥中儲滿「情緒值（Worked up）」就可以釋放（Let Loose）。並加設「魔物之心中核」系統，玩家透過裝備不同的裝飾品「魔物之心」去使用魔物技能。



蒐集石板碎片｜你需要在旅程中收集「石板碎片」，完成拼圖以修復損壞的石板，打開新的地圖與冒險地點，不斷擴展世界。



重新構築的戰鬥系統｜弱小敵人可在原野直接擊敗，不用進入戰鬥畫面。且改用現代RPG直覺設計，選單改為分頁式，道具欄全隊共用，打怪刷經驗的時間更短，集中享受故事。



追加新劇情與新NPC｜加入與長大後基法重逢等新內容，增加故事深度，已玩過的朋友都有新驚喜



加入與長大後基法重逢等新內容，增加故事深度

第3個理由｜率先免費試玩有送特典

遊戲更將於2026 年 1 月 7 日（三）0:00 起開放下載免費的「率先啟程體驗版」（支援平台：Nintendo Switch™ 2／Nintendo Switch™／PlayStation®5／Xbox Series X|S／Steam®／Microsoft Store on Windows），而 Steam 版體驗版，則於 1 月 8 日 1:00 開放下載。玩家可以由故事起點一直到達「伍德帕納」為止。並可將所有資料存檔，並直接在 2026 年 2 月 5 日推出的正式版中傳承。

此外，所有擁有「率先啟程體驗版」的保存資料的玩家，在購買正式版後，可獲追加特典：瑪莉貝兒的外觀裝備「假期連衣裙」。