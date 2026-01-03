壽司郎 X Chiikawa 主題店直擊｜聯乘5款限定周邊開箱＋換購攻略

直擊 壽司郎 X Chiikawa 主題店｜踏入2026年，香港壽司郎與日本人氣高企的《Chiikawa》（吉伊卡哇）攜手合作，於全港分店推出一系列限量周邊精品，並將其中三間分店改裝成大型主題店。作為《Chiikawa》的忠實粉絲，記者第一時間直擊天水圍的特別主題店，親身感受這股席捲全城的可愛旋風，並成功入手全套聯乘限定周邊，為大家送上開箱報告及換購攻略。



小兔、小八及吉伊卡哇與你一起享餐

沉浸式體驗Chiikawa可愛魅力

聯乘活動最受矚目的，莫過於三間期間限定的特別主題店。特意前往位於天水圍的分店，一到埗便被店外的人龍與熱鬧氣氛所感染。店舖外觀已換上全新裝潢，巨大的Chiikawa、Hachiware（小八）及Usagi（兔兔）角色就在門口迎接食客，角色們分別與不同的壽司元素結合，可愛度爆燈。

每一個座位都可以與可愛的Chiikawa朋友們一同打卡

走進店內，彷彿置身於Chiikawa的微觀世界。天水圍店的空間感十足，牆身貼滿了角色們享受壽司的插畫，每一個角落都經過精心設計。最令粉絲驚喜的，是店內設有多個打卡位，不少打卡牆更是還原了動畫中溫馨治癒的氛圍。不少食客在等候入座或用餐後，都紛紛湧到打卡牆前合照。這種沉浸式的用餐體驗，絕對是粉絲們不容錯過的朝聖之地。

除天水圍店外，本次聯乘亦在九龍及港島區設有主題店，分別位於黃大仙及銅鑼灣。據悉，這兩家分店同樣換上了全套主題裝飾，方便不同地區的粉絲前往朝聖。

牆上還有不少Chiikawa與朋友們的圖繪，十分可愛。

開箱！五大類別限定周邊詳細點評

來到本次採訪的重頭戲，當然是大家最關心的限定周邊商品。是次壽司郎推出的聯乘精品共有五款，設計概念完美融合了壽司郎的品牌特色與Chiikawa的角色個性，實用與收藏價值兼備。

三款毛絨掛飾非常受歡迎

1. 萌度爆表：壽司造型毛絨掛飾

毛絨掛飾絕對是必搶的首選單品。一套三款的設計中，吉伊卡哇化身為玉子燒壽司，身上蓋著厚厚的玉子，表情呆萌；小八貓則變身為油甘魚壽司，藍白配色清新可人；而兔兔則成為了晶瑩剔透的三文魚子壽司，造型極具喜感。最細緻的地方在於，每個公仔底部都配有相應顏色的「壽司碟」底座，完美還原了迴轉壽司的模樣。掛飾的觸感柔軟，尺寸適中，掛在手袋或背包上極為吸睛，是粉絲展示「痛包」的必備之選。

聯乘特別版壽司碟

2. 極具收藏價值：聯乘特別版壽司碟

對於喜歡在家中營造儀式感的粉絲來說，這款壽司碟是不二之選。碟身以壽司郎標誌性的紅色為主調，中央印有三位主角大快朵頤的精美圖案，周邊則以他們的剪影作為點綴，設計既經典又不失童趣。這款碟子的尺寸非常實用，不僅可以用來盛載壽司或刺身，作為甜點碟也相當合適。即使不作日常使用，單純作為擺設展示，其鮮豔的色彩也能為家居增添一份活潑氣息。

轉轉手機支架 不少地方都已經售罄了

3. 治癒系辦公小物：轉轉手機支架

這款手機支架的設計充滿巧思，以壽司郎的迴轉輸送帶為靈感。支架上的角色部分可以隨意轉動，仿佛Chiikawa們正在迴轉帶上運送壽司，動感十足。支架採用磁吸設計，能輕易吸附在手機背面，既穩固又方便拆卸。它不僅能防止滑手機時手滑跌落，更能作為桌面支架支撐手機，讓你在吃飯追劇時，也有可愛的角色相伴，實用性極高。

萬用矽膠夾實用與可愛於一身

4. 生活小幫手：萬用矽膠夾

這款矽膠夾以隨機款式發售，增加了抽盲盒的樂趣。三款造型分別是吉伊卡哇、小八貓和兔兔捧著一碟碟壽司，表情生動。矽膠材質手感輕巧且耐用，用途非常廣泛。實測發現，它除了可以用來整理文件、夾住便條紙外，還能夾在電腦屏幕上方作為鏡頭遮蓋，甚至夾在充電線上作為裝飾，是學生和上班族美化桌面的好幫手。

三款手機吊飾與掛繩

5. 時尚隨行：手機掛繩及掛飾

近年非常流行的手機掛繩，壽司郎為三位主角分別設計了專屬的聯乘限定壽司碟圖案掛片，配上堅固耐用的掛繩。這款周邊正好迎合了現代人機不離手的習慣，讓用家可以解放雙手，將手機斜背在身上。掛繩的配色與角色形象相呼應，既是實用的手機配件，也是時尚的穿搭單品，無論是日常外出還是旅遊都非常合適。

想要入手這些Chiikawa限定精品就不要錯過

必讀換購方法

想要入手這些限量周邊，粉絲們必須留意詳細的換購攻略。由2026年1月1日開始，凡於壽司郎全線分店（沙田中心店及黃埔時尚坊店除外）堂食或外賣自取（據知外賣數量非常少），消費淨額滿150元，即可以指定金額加購周邊商品。值得注意的是，消費金額的計算是扣除所有折扣及優惠券後的實際付款金額，但包含加一服務費。此外，每張單據及每人每次消費，每種周邊產品最多只可加購兩件。據知已經有不少款式已經開始缺貨，想入手的fans們快點出手吧！

手機支架及萬用矽膠夾都是盲盒隨機款式入手

關於款式的選擇，毛絨掛飾及手機掛繩是可以選擇指定款式的，這對於有特定「推」角色的粉絲來說是一大福音；而轉轉手機支架及萬用矽膠夾則是隨機款式，想要集齊一套可能需要一點運氣，或者與朋友互相交換。

對於喜愛Chiikawa的粉絲而言，這絕對是2026年開年最幸福的盛事。由於周邊商品數量有限，售完即止！