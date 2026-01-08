1/60 PGU Nu高達 (PG UNLEASHED Nu Gundam) 模型，2026年高達模型頭號大作將於1月尾發售｜而同時BANDAI亦公佈了共15款1月開售的模型新產品，包括新版 HG 1/144 傳奇高達、HG 龍王丸等。



PG UNLEASHED 1/60 Nu Gundam

6萬6000日圓／2026年1月31日發售

為紀念高達誕生45語年，BANDAI SPIRITS公開Gunpla最強技術結晶：PGU（PERFECT GRADE UNLEASHED 第二彈作品：RX-93 ν高達（Nu Gundam），超巨型+超細緻的極品，全身可爆裂甲、並可另購電燈（另外發售）。

PGU Nu高達模型最新旗艦作｜開價6萬6千日圓網民嫌貴：何不買匠機

PG UNLEASHED 1/60 Nu Gundam 6萬6000日圓／2026年1月31日發售

+ 8

此外，PG UNLEASHED Nu 高達專用的LED unit ，將於同日上市（15,400日圓）。裝入另售的本體可再現精神感應框架與各部發光效果。具備自動與手動兩種模式，亦可安裝於專用台座，需使用4顆2A電池（另售）。

PG UNLEASHED Nu 高達專用的LED unit ，將於同日上市（15,400日圓）

HG 1/144 《高達 Seed Destiny》傳說高達

3,080日圓／2026年1月31日發售

HG 1/144 系列推出重新版《SEED-D》傳說高達，搭載「SEED動作系統」，可高度還原劇中姿勢。背包具備多軸可動，光束長矛可收納，並附光束盾與專用特效件。（圖集中的gundam action base 需另購）

HG 1/144 《高達 Seed Destiny》傳說高達 3,080日圓／2026年1月31日發售

HG 龍王丸

3,630日圓／2026年1月31日發售

HG系列推出《魔神英雄傳》龍王丸！忠實還原造型並搭載靈活關節，胸部與肩部可拉出以再現必殺技「鳳龍劍」姿勢，透過替換零件可變形為鳳王形態，附鳳龍劍及特效件。

HG 龍王丸 3,630日圓／2026年1月31日發售

HG 1／144 GQuuuuuuX Endymion Unit覺醒時

2,860日圓／2026年1月10日發售

雖然已推出過1次，但主角機GQX在最終話追加新裝備的「Endymion Unit覺醒時」新版本，未買的必買、已買的要再買。

HG 1／144 GQuuuuuuX Endymion Unit覺醒時 2,860日圓／2026年1月10日發售

Figure-rise Standard 《X高達》迪花·安迪爾

4,180日圓／2026年1月10日發售

高達女角色模型系列，推出《X高達》女主角「迪法・安迪爾」，以多色成型零件組成，有兩款髮型以及椅子配件。附有預先絲印完成的「表情包」替換零件，素組都可以擁有的完成度的女角。

Figure-rise Standard 《X高達》迪花·安迪爾4,180日圓／2026年1月10日發售

+ 1

1/1000 波動實驗艦 銀河 [3199]

6,050日圓｜2026年01月10日

《大和號永遠的REBEL 3199》中出場的戰艦，大和號姊妹艦銀河推出1/1000模型，附主砲特效及艦載機，細節精緻再現。（LED燈需要另購）

1/1000 波動實驗艦 銀河 [3199] 6,050日圓｜2026年01月10日

30MM 1/144 eEXM-23 テックプロト 01

1,628日圓｜2026年01月10日

地球軍警備機Tech Proto，附大盾，裝甲可拆換輕裝，面罩可開閉。

30MS渦輪服裝β配件包

1,650日圓｜2026年01月10日

附頭盔、髮型及空白臉部，兼容30MM系列，讓玩家自由組裝打造專屬角色。

30MS渦輪服裝β配件包 1,650日圓｜2026年01月10日

HG 1/100 VF-31S吉克弗里德（阿拉德機）

5,500日圓｜2026年01月17日

《Macross Delta》中的變型戰機，採用「替換三段變形」簡化機構，輕鬆切換三種型態並兼顧優美造型與高可動。導入嵌入成形技術提升分色細節與組裝便利，無人機底座及偏光座艙蓋，完美重現劇中設定。另有附送美雲人偶及「痛機」水印貼紙的完全版DX Box set (8,250日圓)

另有附送美雲人偶及「痛機」水印貼紙的完全版DX Box set (8,250日圓)

30MF リーベルソードマン

2,420日圓｜2026年01月17日

30MF由軍事轉戰中世紀武士，取得相當好的成績，2026年首作里博劍士，含素體與裝甲的入門套組。附長短劍及圓盾，具備高可動性，核心屬性為火。

30MF クラスアップアーマー(リーベルグラディエーター)

各1100日圓｜2026年01月17日

同期還有兩組配合里博劍士把玩的追加裝備組件。（各1100日圓）

Option part Set Gunpla 19 (浮游飛翅砲)

1,650日圓｜2026年01月24日

擴充配件推出「浮游飛翅砲」套組！這款連動EG ν高達的武裝，透過轉接件可裝備於多種機體。收集兩組更可還原霸氣的雙翼浮游飛翅砲。內附6枚飛翅砲、火箭炮、光束軍刀及背包。

Option part Set Gunpla 19 (浮游飛翅砲) 1,650日圓｜2026年01月24日

寶可夢組裝模型Quick 24 (火伊貝)

858日圓｜2026年01月24日

寶可夢組裝模型Quick!!系列迎來第25彈火伊貝！全高約87mm，採用免工具的按壓式湯口設計，簡單組裝即能透過精緻分色還原其可愛姿態。

寶可夢組裝模型Quick 24 (火伊貝) 858日圓｜2026年01月24日

30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]

2,750日圓｜2026年01月24日

30MS推出魔法師造型的瑪莉卡魯[Color C]，附三種印刷表情、法杖及可開闔魔法書。帽子可脫，牙齒採分件設計，並兼容系列通用接口。

30MS SIS-W00 マリカル[カラーC] 2,750日圓｜2026年01月24日

30MS オプションパーツセット23 [カラーC]

2,200日圓｜2026年01月24日

30MS推出女武神服裝配件包[Color C]，含頭部、四肢及武裝。成型色對應露露切，附特色披風與專屬武器，搭配豐富轉接件，讓玩家自由擴展角色客製化世界觀。而另一款[Color C]將於3月發售。

30MS オプションパーツセット23 [カラーC] 2,200日圓｜2026年01月24日

30MS 髮型及表情配件包 (園田智代子/杜野凛世)

2,750日圓｜2026年01月24日

《偶像大師 閃耀色彩》園田智代子與杜野凛世的髮型及臉部配件組。內含精緻還原的髮型與各兩款印刷表情，髮飾可自由拆卸。不包括身體組件，搭配另售素體即組合出相應角色可動人型。