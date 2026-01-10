人氣動漫作品《咒術迴戰》，自從以「2.5條悟」玩爛最強角色後，結局篇風評相當之差！不過《咒術迴戰》動畫版向來高質，就算星期五（1月9日）上架的動畫版第三季，改篇自原作漫畫被受爭議的「死滅迴游篇」，觀眾依然頗為期待。記者收看了頭2集，再參考網民觀後感，似乎真的可以靠 MAPPA 的高質素改竹篇化腐朽為神奇，挽救「死滅迴游」原作的低迷評價。



首周連播兩集｜超高質作畫睇得超爽

《咒術迴戰》第三季劇情緊接「澀谷事變」之後，世界陷入混沌。劇情進入更為黑暗且燒腦的全新篇章「死滅迴游篇」：主謀加茂憲倫（羂索）策劃的「死滅迴游」殺戮遊戲在全日本展開。主角虎杖悠仁因愧疚於宿儺造成的屠殺，決定不回高專，與脹相一同獵殺咒靈。與此同時，特級術師乙骨憂太被高層指派為虎杖的「死刑執行人」，兩位特級戰力的對決一觸即發！

咒術迴戰第三季 死滅迴游 前篇今日播出｜動畫能否逆轉原作評價？

今次官方誠意十足，首播日即一口氣連播兩集（第48話「執行」及第49話「再由此處」），試圖炒熱氣氛，開個好頭；單是「執行」頭幾分鐘，虎仗一言不發、連環鏡頭不間斷的與巨型怪物戰鬥，最後更與乙骨對上了，氣氛、分鏡、作畫水準實屬業界頂級無誤。

死滅迴游原作被罵爛到入骨｜網民期待動畫「救全家」

「死滅迴游」最大問題是，作者芥見下下想跳出技擊對戰老路，試圖設定一個規則繁複的生存遊戲，卻沒有《Hunter》富堅那級別的說故事技巧，單是「賽規」本身的爆炸式文字量已令人卻步，弄得太複雜自己收不了科；在連載期間曾遭遇不少讀者的負評，甚至有部分粉絲表示「睇到棄坑」。

好在，網上早有人放風，指動畫製作組 MAPPA 深知原作的問題，第三季動畫將大幅度修改敘事節奏，甚至對部分劇情進行改編，有望拯救原作風評。網民在動畫首播後，暫時評價不俗，10分滿分不少人打9分以上，似乎相當睇好 MAPPA 的處理手法，就是搞好作畫、重整劇情，才吸引到觀眾看下去：「反正所有規則都是作者說了算、那不如專心搞好動作。」「對、最緊要打鬥好睇」「獨眼貓抄襲富樫失敗之作、似乎有救了。」甚至有人借題發揮又罵《一拳超人》作畫爛：「餓狼篇咁好睇、但就冇經費動畫超爛，芥見超廢原作就有MAPPA 神助攻，公平咩？」

有人認為死滅迴游並非一無是處，不少角色及細節都很好看。

作者芥見下下想跳出技擊對戰老路，試圖設定一個規則繁複的生存遊戲，單是「賽規」本身的爆炸式文字量已令人卻步。

不過動畫版就「忠實還原」了那恐怖的賽規，而且是一鏡過沒考慮手機觀眾能否看清。有網民笑言：「反正都冇人理、冇所謂」

King Gnu 主唱新OP〈AIZO〉致敬世界名畫

「死滅迴游 前篇」除了本篇作畫出色，新OP亦承接系列優良傳統，由曾主唱澀谷事變篇OP《SPECIALZ》的搖滾班霸 King Gnu 回歸操刀，創作第三季片頭曲〈AIZO〉。官方 OP 亦已經公開，旋律節奏感強烈；OP作畫也被大讚「經費燃燒」級數，且不少畫面都藏有彩蛋，向多張藝術名畫致敬，大大加強了《咒術迴戰第三》的觀賞性。不知你又有沒有興趣「追番」？

〈AIZO〉官方 OP 不少畫面向世界知名的名畫致敬。

