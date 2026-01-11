西川貴教/高達/Freedom/香港演唱會｜人稱「教主」及「Gundam Seed 歌王」的日本歌手西川貴教，於2026年1月10日登陸香港亞洲國際博覽館舉行「香港專屬特製演唱會」，以兩個不同歌手身份，獻唱了近20首勁歌，包括《Gundam SEED》以至《SEED Freedom》等多首動畫名曲！



香港限定演唱會服飾｜網上訂購開始

能在香港聽到《Meteor》的『凳凳凳凳』前奏，加上教主的現場爆發力，真的令人感動又興奮！而場內有一批設計、用料及製作均非常精美的Zip Up 連帽拉鏈外套以及T恤，如果你未能到場睇show，現在仍有機會在網上訂購！

教主親自操刀設計 獨家香港限定周邊商品

西川貴教特別重視這次香港專場，除了為香港樂迷制定了轉屬歌單，更親自參與設計了官方周邊商品 ，這些限定商品融入了演唱會的「對決」主題元素，而且只為此場香港場而設，錯過機會就不能補購。

記者在現場看了實物，不單設計好、布料重磅，TMN／TNNK LOGO更是用刺繡而非印製，定價也很佛心，難怪排隊購買的人龍超長！如果你在現場未能購買、要把握最後網購機會，填寫以下Google Forms 訂購表單，即可在3月後收貨（付連期僅供參考、最終以官方為準。）西川貴教香港演唱會限定服飾訂購連結

兩大身份同台較量 教主爆SEED無中場休息極限演出

這次演唱會的最大賣點，在於西川貴教將同時以「T.M.Revolution」及本名「西川貴教」兩個身份登場，進行一場跨越時代的音樂對決 。教主在現場除了爆Seed不設中場休息，更挑戰個人極限，同時演唱了 T.M.R.的經典熱血搖滾、以及西川貴教的創新風格。

有一直支持西川貴教的樂迷表示，今次教主考慮到香港樂迷很多都是經由動畫主題曲而認識他，所以歌曲特別加入大量Anime Song，除了《INVOKE》、《ignited》及《FREEDOM》等《SEED》系列神曲外，連出道期的舊作《浪客劍心》《HEART OF SWORD ～夜明之前～》，與水樹奈奈合唱的《革命機》OP都有演唱（水樹是播帶的），在日本也未嘗試過這樣做，可見他非常喜歡香港。他而表示很大機會再來香港，舉行「T.M.Revolution」30周年演唱會，令人期待。

教主SEED系金曲連發 會否翻唱更多動畫歌呢？

西川貴教尚未劇透歌單，對於高達迷而言，，當然期待教主用Cover方式翻唱其他同系作品啦！各位又有無心水？

把握最後購票機會 一月十日亞博見證傳奇

這場集結熱血、回憶與頂級製作的演唱會，將於2026年1月10日晚上8時在亞洲國際博覽館Hall 8舉行 。門票現正熱賣中，票價分為HK$1480、$1180、880及580 。不論你是為了重溫《SEED》的感動，還是想體驗教主的現場實力，這都是不容錯過的一夜。

西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會

日期：2026年1月10日（星期六）

時間：晚上8:00

地點：香港亞洲國際博覽館Hall 8（AsiaWorld-Expo Hall 8）

門票價格：$1480 $1180 $880 $580