2026新番｜咒術、芙莉蓮強勢回歸　還有這部「經典神作」老粉淚崩

隨著2025年即將進入尾聲，動漫迷們最期待的2026年新番陣容也逐漸浮出檯面。從人氣王牌續作到話題新番，明年的動漫市場可說是精彩萬分，光是一月的熱門新番作品就有非常多部。無論是持續引爆話題的《咒術迴戰》死滅迴游篇、感動無數觀眾的《葬送的芙莉蓮》第二季，還是討論度爆棚的《我推的孩子》第三季，每一部都讓粉絲們引頸期盼。



今回JUKSY也就帶來12部2026年動漫新番推薦清單，準備好迎接2026的動漫之路。

12部2026年度一月動漫新番作品

+ 20

《達爾文事變》｜預定2026年冬季檔

改編自梅澤旬備受矚目的社會派漫畫，《達爾文事變》以恐怖攻擊後誕生的人猿混種「查理」為核心，透過他進入普通高中生活、與同學露西建立友情的過程，揭露人性、歧視、恐懼與社會結構的問題。作品兼具懸疑與議題深度，是 2026 年最受期待的全新動改之一。

《我推的孩子》第三季｜預定2026年冬季檔

第三季可望正式進入原作人氣最高的「電影篇」。阿奎亞與露比將在演藝圈迎來更劇烈的變化，身分、野心、與過去真相都將推向新的節點。本季預期是系列情感濃度最高的一段，也會牽動後續主線的巨大轉折。官方目前尚未公布確切播出日期，只公布「計畫於2026年開播」。

《花樣少年少女》動畫版｜2026年1月4日

中條比紗央里經典少女漫畫首度動畫化。劇情敘述女主角瑞稀為了接近憧憬的跳高選手佐野泉而女扮男裝進入男校，結果意外成為他的室友，並展開校園內多角關係、友情與爆笑事件，是少女漫史上的經典。官方目前公布2026年1月4日播出。

《我的英雄學院：非法英雄》｜2026年1月5日

《我的英雄學院》外傳作品《我的英雄學院：非法英雄》是電視動畫，在今年6月播出第一季後，今回則是確定第二季將會在2026年一月播出。故事敘述沒有英雄執照的「義警們」在都市暗處持續與犯罪對抗，第二季將進一步挖掘灰迴航一、POP☆STEP 等角色的成長，也會補完與本篇世界觀相關的重要事件。與本傳相比，本作調性更街頭、更寫實。

《地獄老師》（後半季）｜2026年1月7日

《地獄老師》的新作動畫第二季將於 2026 年 1 月開播，第一季已於 2025 年 7 月開始播放。這次的動畫將揭示「鬼手」的秘密，並更新現代背景設定，同時也推出了《地獄老師PLUS》新漫畫與各種周邊商品。

《咒術迴戰》第三季「死滅迴游 前篇」｜2026年1月8日

近期，《澀谷事變 特別編集版 × 死滅迴游 先行上映》的劇場版，讓《咒術迴戰》又再次成為熱門話題，而在2026年，《咒術迴戰》將正式進入原作規模最大的篇章之一：「死滅迴游」。在澀谷事變後，日本各地被強制展開結界，虎杖、伏黑、乙骨等人被捲入以殺戮與術式博弈構成的生存遊戲。第三季前半將聚焦「完美準備篇」至「迴游初期」，角色線更多、戰鬥與心理戲也更緊繃，是系列邁向終局的重要章節。

《炎炎消防隊 參之章》第二季度｜2026年1月9日

由大久保篤原作漫畫改編的電視動畫《炎炎消防隊 參之章》第二季度，官方日前正式發布全新宣傳影片，同步公開本季新增聲優陣容，並且將於2026年1月9日開播。劇情將走向原作後期，圍繞焰人之謎、傳道者計畫、人類進化與最終決戰等核心議題，是《炎炎消防隊》邁向完結的最重要章節，戰鬥場面密度與戲劇張力都會全面提升。

《正相反的你與我》｜2026 年1月11日開播

改編自阿賀澤紅茶的人氣戀愛漫畫，故事描述外向卻容易在意別人的「美優」，與冷靜寡言但其實很溫柔的「谷」，兩人個性天差地遠，卻在校園生活中逐漸靠近。本作以細膩的情緒刻畫與「互補型戀愛」吸粉無數，是2026年戀愛番裡的討論度保證。

+ 13

《地獄樂》第二季｜2026年1月11日

承接第一季在「極樂淨土」島嶼上的混戰，第二季將正式進入「天仙篇」。死刑犯忍者畫眉丸與山田淺ェ門一族將面對更強大的天仙形態、多重修羅場與攸關整個島嶼真相的核心戰役。畫風、節奏與戰鬥密度都將大幅提升，是喜歡暗黑奇幻、肉搏動作觀眾不能錯過的續篇。

《火喰鳥 羽州破鳶組》｜2026年1月11日

以今村翔吾小說系列為基礎改編的《火喰鳥 羽州破鳶組》，正式公布了最新的角色聲優資訊以及動畫播出日期。由祥傳社出版的原著《羽州破鳶組》，其中首部作品《火喰鳥》以歷史事件「明和大火」為背景，講述江戶時代最具實力的消防武士 「松永源吾」與其率領的「破鳶組」如何挺身對抗大火、保護百姓的熱血故事。這支隊伍成員背景各異、性格鮮活，他們在火場上展現出的專業與信念，正是作品的核心魅力。

官方同期也公布了本作的追加聲優陣容。深雪一角將由「三吉彩花」負責配音，而江戶名匠大音勘九郎則邀請到人氣聲優「諏訪部順一」出演。兩位聲優的加入，讓角色表現更具魅力。在最新釋出的宣傳影片中，松永源吾及破鳶組的主要成員也首次完整亮相，火場奔走的場面充滿張力。電視動畫《火喰鳥 羽州破鳶組》確定將於2026年1月11日在日本開播，更多細節預計會在後續陸續公開。

《公主殿下，「拷問」的時間到了》第二季｜2026年1月12日

第一季以「美食拷問」、「幸福刑具」爆紅，第二季將延續同樣的輕鬆搞笑節奏。在魔王軍的拷問室裡，公主將再次面臨可麗餅、章魚燒、溫泉、遊戲等「放鬆系拷問」，嘴硬心軟的反應依舊會是觀眾的療癒來源。本作屬「治癒系搞笑番」，節奏輕鬆，適合冬番中穿插放鬆。

《葬送的芙莉蓮》第二季｜2026年1月16日

繼「一級魔法使考試篇」後，芙莉蓮、費倫、修塔爾克將繼續踏上北部旅程，前往勇者辛美爾長眠之地。第二季預計改編漫畫61～119話，完整呈現「北部旅程篇」的冒險、感情累積與角色成長。依然維持作品一貫的細膩節奏與情感張力，是奇幻迷必看的療癒冒險作品。

從《咒術迴戰》、《地獄樂》、《炎炎消防隊》等高張力戰鬥番，到《葬送的芙莉蓮》的哲思奇幻、戀愛作品《相反的你和我》、《花樣少年少女》，甚至《公主殿下》、《打工仔的拷問日常》這類輕鬆喜劇，2026的動畫片單可說是類型完整、強作齊聚。

今回推薦了12部作品，不過對於資深動漫迷而言，2026年將是充滿期待的一年，光是一月可能就有將近60部作品等著大家。礙於篇幅雖無法一一介紹，不過未來JUKSY也將會持續更新推薦的動漫新番清單，期望大家都能在這份清單中找到適合自己或喜歡的作品。

【相關文章】：柯南M29定檔！《高速公路的墮天使》預告曝光 2026這時段上映（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

延伸閱讀：

《坂本日常》真人版首支特報影片釋出！目黑蓮「胖坂本」造型亮相，電影定檔 2026 年 4 月上映！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】