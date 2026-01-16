橫濱高達營運商宣告清盤 負債逾32億日圓｜營運商啟動清盤程序 最終負債逾32億 「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」營運商 Evolving G 正式宣佈，已獲東京地方法院批准啟動特別清算程序（即香港俗稱「清盤」）。這家由多間企業合資的公司，曾一手打造全球矚目的「1:1 可動高達」，惟截至 2024 年 3 月，其負債總額已達 32 億 6852 萬日圓，最終無奈結業。



以國民級機械人為門面：超越商業的科技展示

回顧 2019 年計劃啟動之初，項目願景並非單純的高達模型宣傳，更肩負建立日本機械人科技形象、帶動旅遊經濟等重任，本質上不完全以謀利為首要目標。儘管項目公佈後引起巨大迴響，但後續的營運環境卻遠超預期。

橫濱高達實物大可動立像負債32億營運商清盤｜遇疫情封關成致命傷

疫情衝擊：封關重挫海外收益

Evolving G 於 2020 年 12 月在橫濱山下碼頭展出 18 米高的實物大高達。原定僅為期一年的展覽，甫開始即遇上全球新冠疫情爆發，日本本土的遊客數量激減，加上日本對外國實施嚴格封關措施，導致項目長時間無法接待外國遊客，痛失龐大的海外收益。

成本高昂資不抵債 光榮引退畫句號

雖然展期最終延長至 3 年 3 個月，並累積接待逾 175 萬人次，但延長展期伴隨的是龐大的維護與營運成本，導致赤字嚴重，陷入資不抵債的困境。公司在設施關閉及完成善後工作後，於 2025 年 2 月股東大會決議解散，正式為這段寫下歷史的高達傳奇畫上句號。