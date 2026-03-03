80年代經典機械人動畫《黃金戰士》因為經典主題曲「烏蠅都嚇死 貓兒都嚇死」唱到香港街知巷聞，其玩具一直深受大眾喜愛。香港新晉玩具品牌Shohoriku看準市場，憑藉「合金部件＋簡單組裝」的獨特定位以「砌合金 SAIGOKIN」系列打響名堂；繼大賣的「黃金俠」及「透鏡戰士」後，2026年迎來令人期待的第3作——「雷達戰士 IC Lightan」，市面的玩具店正進行預訂，Hashtech 01提早取得sample，即來看簡單開箱。



半完成品設計，極高性價比

最重手的合金「打火機」機身已預製完成，玩家只需花十幾分鐘剪件組裝頭部等小部件，就能擁有BANDAI貨要賣800幾的墜手合金+電鍍組件的 144 mm 高（人型）完成品玩具。其定價更僅售兩百多港元，性價比極高。$238（精品玩具及各大玩具店預訂中／2026年5月開始陸續發貨）

Shohoriku 雷達戰士模型（附有合金零件）｜$238（精品玩具及各大玩具店預訂中）

Shohoriku 雷達戰士模型（附有合金零件）｜$238（市面預訂中）

最潮銀黑配色： 致敬IC集成電路

有別於傳統「土豪金」，雷達戰士選用銀黑雙色設計。銀色機邊帶有金屬切割刻紋，黑色部分實為半透明材質，堪稱全系列最型。

有別於傳統「土豪金」，雷達戰士選用銀黑雙色設計。

精緻隱藏細節

頭部豪華地採用電鍍銀與金屬紅雙色，並配備「隱藏式水口」避免難看剪痕。紅色位置已預上黑線，綠色護目鏡在不同角度下更能看見隱藏數字。不過各位開盒時要小心別弄掉編號「W1」的電鍍銀色天線組件，它以獨立密實袋包裝，並不在兩排模型剪件中。

綠色護目鏡在不同角度下更能看見隱藏數字。

頭部豪華地採用電鍍銀與金屬紅雙色，並配備「隱藏式水口」避免難看剪痕。

磁吸閃燈玩法

只要使用附送的磁石匙扣接觸機身，即可點亮三色 LED 燈，重現當年大受歡迎的集成電路機身閃燈功能。如果入電後都不著燈，可查看鈕扣電池的 +／- 方向是否搞錯，未必是組件有問題喔。

只要使用附送的磁石匙扣接觸機身，即可點亮三色 LED 燈，更分漸變更全亮模式。

如果入電後都不著燈，可查看鈕扣電池的 +／- 方向是否搞錯。

完美還原動畫長腿

有別於當年 BANDAI 超合金版改為「短腳虎」造型，一雙長腳沿用黃金俠玩具的中空摺疊結構，忠實還原了 TV 動畫中雷達戰士的修長比例，更附有「遮醜件」，變成人型後可以填補腳背的中空位，更加美觀。

有別於當年 BANDAI 超合金版改為「短腳虎」造型，忠實還原了 TV 動畫中雷達戰士的修長比例。

一雙長腳沿用黃金俠玩具的中空摺疊設計。

但留意變型時要拆走摺疊腿部結構後方的「遮醜件」。

總結：有心機、抵玩

「砌合金 Shohoriku」版雷達戰士是一款抵玩且極具心思的誠意佳作，充分展現了設計者對原作的熱愛，絕對值得預訂入手。如果要彈的話，是頭部組件在變型時比較易散。而且組裝完成後，無法重新放入吸塑包裝內。

但記者玩過後還是覺得很喜歡，甚至心動想後追同系列的前兩款作品！$238（市面預訂中）