拜年模型災難｜「他只是個孩子呀！」忍夠了！玩具迷、娃迷還要忍多少年？今年萬代在新年前推出定價將近＄4000元的大型高達模型「PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 Nu Gundam」，不少Gundam 迷都趕在新年前組裝完成，打算在幾千長期把玩、影相！

但各位同好要小心！除了拜年親戚的冷言冷語：「嘩咁大個人仲幾千蚊買玩具呀？」更恐怖是那些怪獸家長，會擅自打開你的房間，將製作了30小時的PGU Nu高達，成是廉價膠公仔任由班小魔怪、小屁孩拿來玩、分屍、催毀……



不是人人都可以搞「預防設施」

很多受害者都與家人同住，如果張貼這種警告字句、鎖門，自己父母一定會以「新年流流」、「親戚上頭」等理由阻止你。事先講明玩具非常貴？你未聽過最近有高達模型迷，被太太得知珍藏總值之後的慘劇嗎？最終玩具未弄壞，已經要跟家人吵架，所以……做人很難呀！全文在此 👉 高達迷帶妻女行模型店出事 女兒一句話爆模型價值 店員落井下石

人類總是犯同樣的錯誤，一齊回帶睇歷年被拜年小朋友弄壞的高達模型😱😱

醒目樓主事先準備「替死鬼」

看看下面樓主用CCTV cam 錄影的「罪證」，是否好可怕！5個細路打開樓主房門，走了進去找玩具玩。好在這位樓主聰明，先在床上擺放大量布公仔，取易不取難，一班屁孩入房就全力玩布偶，沒有動玻璃櫃內的高達模型。但不是每個戰友家中都有巨型的模型展示櫃呀……親……

小屁孩弄賣珍藏模型 家長不管教還辯護：「下？乜D膠公仔咁貴既咩？我最多倍5百！」

「佢細路仔嚟啫！」很多家長都愛用這理由推卸責任。其實，我們不會叫你的子女賠償呀，而是向作為監護人的你追討損失。比如台灣dcard討論區就有位苦主，家中價值50000新台幣（約14000港元）的高級娃娃，慘被來家作客的年幼表妹玩到支離破碎；事後姑媽只肯賠償5000新台幣，更反被教訓：「為何不鎖好房門」、「不能跟小朋友計較」



先看事發經過：

