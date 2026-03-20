《漫威鬥魂》（Marvel Tokon: Fighting Souls）試玩｜Arc System Works 打造全新 4v4 英雄格鬥，零門檻輕鬆出大絕｜近年改編自美國超級英雄 IP 的遊戲大作貴精不貴多，幸好有 PS5 兩集《蜘蛛俠》及近期大熱的多人射擊遊戲《漫威爭鋒》（Marvel Rivals），成功為 Marvel 遊戲重振聲威。



記者早前特地飛往韓國，親身直擊 ARC World Tour 2025-2026 總決賽會場，為大家帶來2026年最令人期待的Marvel 漫畫系列新game：《漫威鬥魂》（Marvel Tokon: Fighting Souls）的最新版本試玩報告，更與兩位幕後製作人進行深度交流（訪問內容將於及後上架），為香港玩家全面揭開這場英雄大亂鬥：究．竟．好．不．好．玩！

漫威鬥魂Marvel Tokon韓國試玩報告：全新4vs4格鬥系統新手輕鬆玩

漫威鬥魂Marvel Tokon韓國試玩報告：全新4vs4格鬥系統新手輕鬆玩

新手必玩格鬥｜現代模式零挫敗感，一鍵輕鬆出大絕

回想 90 年代《街頭霸王 2》帶動的街機格鬥熱潮，當年某日本廠將 Marvel《變種特攻》（X-Men）角色化身格鬥遊戲，在港日均大受歡迎，其後續集更引入「Marvel角色 vs 格鬥角色大亂鬥」玩法，更是不少人的集體回憶。相隔多年，以頂級 2D 格鬥遊戲（如《GUILTY GEAR》）聞名的 Arc System Works，與 PlayStation 及 Marvel Games 聯手打造出新一代 Marvel 格鬥遊戲。

新手必玩格鬥｜現代模式零挫敗感，一鍵輕鬆出大絕

記者這次試玩了約 50 分鐘，最大驚喜在於其極低的入門門檻。遊戲同時提供「一般玩家」與「現代玩家」兩種出招方法，你可以像平時打格鬥一樣用方向掣＋輕／中／重攻擊入指令出招；又可以單按R2掣+特定方向，輕鬆使出高速連招及必殺技。即使是甚少接觸格鬥遊戲的新手，也能享受「零挫敗感」的勝出體驗。製作人更鼓勵玩家先專注單一角色，再逐步學習團隊配合，讓新手面對老玩家時依然有反敗為勝的機會。

漫威鬥魂Marvel Tokon韓國試玩報告：全新4vs4格鬥系統新手輕鬆玩

日系畫風融合美漫｜20 大英雄首發，確立 Earth-358 宇宙

在玩家最關心的角色陣容上，製作人證實首發將提供高達 20 名角色，並分為 5 支 4 人隊伍。有別於以往偏重復仇者聯盟，本作特別以2025年漫畫系列《Unbreakable X-Men》為核心，加上蜘蛛俠、美國隊長、Iron-Man等巨星級角色，總計有4角色x5小隊共20人大亂鬥，官方更透露遊戲宇宙已被正式編號為「Earth-358」，確立其在正史中的地位。

日系畫風融合美漫｜20 大英雄首發，確立 Earth-358 宇宙

Arc System Works 的畫面水準依然超班，完美融合了美漫的型格與日系動漫的精緻。例如 Iron Man 頭部的 V 字天線極具高達機甲感，美國隊長的戰鬥服亦層次分明。記者實測了 9 位角色，發現本作的女角不僅極具魅力，戰鬥力更是不容小覷：

秘客（Magik）：在日系畫風下化身極具魅力的「日系魅魔女劍士」，速攻又大力，雙手劍攻擊判定大，還能化為「小惡魔」模式加攻。

秘客（Magik）速攻又大力，雙手劍攻擊判定大，還能化為「小惡魔」模式加攻。

秘客（Magik）：在日系畫風下化身極具魅力的「日系魅魔女劍士」

Miss Marvel：基本拳腳攻擊力高，橡膠手無限延長，可作全畫面攻擊，大絕更能巨大化，極具娛樂性。

Miss Marvel：基本拳腳攻擊力高，橡膠手無限延長，可作全畫面攻擊，大絕更能巨大化，極具娛樂性。

Danger：由 X-Men 訓練區Danger Room 的 AI 實體化而成。攻擊方式猶如《天元突破》玩電鑽，大絕更能像 Turn X 高達般使出「月光蝶」全畫面攻擊，令人驚喜！

Danger攻擊方式猶如《天元突破》玩電鑽，大絕更能像 Turn X 高達般使出「月光蝶」全畫面攻擊，令人驚喜

狼人（Wolverine）：隊伍元老，近戰強大且具備標誌性的治癒能力，與蜘蛛俠、美國隊長等老牌角色一樣好玩易上手。

狼人（Wolverine）：隊伍元老，近戰強大且具備標誌性的治癒能力

幽靈車手 (Ghost Rider)：它是曾在《神盾局特工》劇集出現過的墨西哥版 Ghost Rider，駕駛美式「肌肉車」而非電單車，獨有特殊的仇恨量計表 (Vengeance Gauge)，受的傷害愈大，自己的攻擊力及連段數都會提高。

創新的 4 vs 4 系統｜破牆擊飛超解壓、戰術配搭多變

本作的核心玩法是創新的「4 vs 4」標籤組隊系統，改變了傳統格鬥遊戲複雜的換人與血量計算。玩家可細緻分配角色功能：例如以狼人作「主攻輸出」、Iron Man 負責「遠程牽制」、末日博士當「高防禦肉盾」，再配搭暴風女神（Storm）作為「輔助技能（Assist）」支援。

本作的核心玩法是創新的「4 vs 4」標籤組隊系統

有玩過舊世代龍珠格鬥的玩家，一定對「打到爆牆」撞飛到第二區的設定不陌生。《漫威鬥魂》也有個「破牆（Wall Break）」技，可將對手轟入另一區域。此時退居後台的角色可加快回血，不同戰鬥區域更會影響個別角色的契合度與能力。雖然記者尚未完全熟習這套系統，但單是看到「打到對手痴埋牆」那一刻的華麗特效，就已經覺得超解壓、超級爽快！

《漫威鬥魂》有個「破牆（Wall Break）」技，可將對手轟入另一區域

繁體中文語音支援｜十年長遠營運計畫，誠意十足

不少玩家擔心歐美 IP 遊戲忽視亞洲市場，但《漫威鬥魂》絕對誠意十足。遊戲不僅提供繁體中文字幕，更破天荒加入中文（包含繁體與簡體）及韓文配音，確保香港玩家能以最熟悉的語言投入戰鬥。

開發團隊表示，在積極聽取歐美及日本的封測意見後，他們為本作制定了 5 至 10 年的長遠營運目標。未來不僅將持續擴展「Earth-358」的內容與角色，更不排除與最新的 Marvel 電影或劇集舉行連動活動，這絕對是一隻值得機迷長線投資的格鬥大作！

如果你最近再次燃起對 Marvel 宇宙的熱情，除了期待接下來的 PS5《狼人》（Wolverine）、大銀幕的《蜘蛛俠 4》與《復仇者聯盟 5：Doomsday》外，今年 8 月推出的全新格鬥大作《漫威鬥魂》（Marvel Tokon: Fighting Souls）絕對是你必須注目的焦點！

