消委會實測 12款 PS5 Xbox Switch 遊戲手掣｜如果遊戲是戰場、手掣 (又稱：Joystick/控制器/Controller)就是你戰場上的武器，最怕玩得興起時手掣「漂移」按鍵失靈，錯失勝出良機。最近香港消委會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），針對市面上12款熱門遊戲手掣進行了詳細測試，涵蓋了最新的 Nintendo Switch 2、PS5 及 Xbox Series X 平台。



報告結果出人意表，原來部分標榜「電競級」質素的官方原廠貴價手掣，在耐用度測試中竟然滑鐵盧，定價更合理的原廠標準版手掣表現更為平均。而測試中包括8bitdo 及 NACON 兩個歐洲常見的三廠手廠，以更低定價取得與原裝手掣相約的評分，值得抵用。

任天堂 Switch 2 Joy-Con表現如何？第3方手掣值得入手嗎？

Nintendo Switch 一代手掣的「漂移」問題是一所共知，那第2代主機 Nintendo Switch 2 的周邊表現如何？測試顯示，新一代Nintendo Switch 2 Pro Controller 的方向鍵反應準備、機背追加2個自定按鍵很實用。

Nintendo Switch 2 原裝JOY CON2 控制器｜$539

消委PS5 Xbox Switch 12款手掣評測｜Nintendo Switch / Switch 2 型號

而跟機送的新款 Joy-Con 2 雖然功能齊全（今代追加mouse 滑鼠 mode），但在人體工學設計上評分一般，報告特別指出因手柄偏細，手掌較大的玩家使用時會感到不舒適。（但考慮到此評測為歐洲進行，未必適用於亞洲用家）。

Nintendo Switch 2 Pro 控制器｜$539

如果想找替代品，PowerA (SFC1) 和 8BitDo (SFC2) 都是熱門選擇，當中 PowerA 獲評4分，表現不俗；但要注意 8BitDo 的充電線僅長1米，若想邊充電邊玩會非常不便。

PS5原廠與副廠點樣揀？貴價Edge手掣是否物有所值？

在 PS5 陣營方面，Sony 原廠手掣的表現相當硬淨。高階版的 DualSense Edge 雖然索價 $1,580，但它具備可更換搖桿模組的設計，長遠解決了玩家最擔心的漂移問題，加上在「遊戲實試」環節獲得高分，預算充足的玩家絕對可以考慮。

PS5 Dualsense Edge 無線控制器｜豐澤優惠價$1492

至於標準版 DualSense ，雖然無法像 Edge 般作硬件客製化，但其震動回饋極佳，性價比極高。提到震動效果，一款定價高達$1,580 ，標榜電競級操作的副廠Nacon Revolution 5 Pro，雖然手感不俗，但在 PS5 上使用時竟然沒有震動功能，絕對是一大扣分位。

PS5 Dualsense 無線控制器｜豐澤優惠價$479

Xbox手掣耐用度大對決：這型號跌幾次就壞

Xbox 玩家選購時就要更加留神，因為今次測試中出現了耐用度嚴重不合格的樣本。由 Nacon 推出的 Revolution X Unlimited 定價高達 $1,580，但在消委會的跌撞測試（從0.8米高跌落石地面20次）後，竟然出現 Xbox 按鍵失靈的情況，耐用程度評分僅得2分。

XBox 原裝無線控制器｜豐澤優惠價$368

相比之下，Microsoft 原廠的 Elite Series 2 雖然過往有耐用度爭議，但在今次測試樣本中表現平穩。如果預算有限，原廠標準版或平價的8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox 反而是更安全的選擇，雖然兼容性評分較低，但勝在價格便宜。

資料來源：香港消委會