全世界高達總選舉2025發表結果｜Nu Gundam勇奪全球第一｜網上投票活動「全世界高達總選舉2025」最終結果正式出爐。這次投票是為了慶祝高達官方網站「GUNDAM Official Website」開幕而舉辦，橫跨多個語言地區，近期以PGU模型而廣受提及的RX-93 Nu Gundam，成為全球高達迷選出心目中最具代表性的機體！



Nu 高達無懸念登頂 成全球最受歡迎機體

根據最終計票結果，出自《機動戰士高達 馬沙之反擊》的主角機 Nu 高達（Nu Gundam）不負眾望，成功擊敗眾多強敵，榮登全世界排名第一的寶座。在香港地區（繁體中文），Nu 高達同樣高踞榜首。這款由阿寶親自設計的最終座機，憑藉其簡潔卻充滿細節的紅白黑配色，加上極具標誌性的浮游飛翅砲（Fin Funnel），多年來在香港模型界及遊戲界一直人氣爆棚，這次奪冠可謂實至名歸。

各國人氣差異大 台灣與歐美偏好大不同

各地區高達迷口味大相徑庭，台灣及英語地區的冠軍由《Endless Waltz》的「飛翼高達零式（EW）」奪得。此外，中國內地及韓國玩家則情傾《SEED Freedom》中的「突擊自由高達極」，反映出新作品在這些市場的成功。泰國粉絲偏愛「嫣紅突擊高達」，而法國、意大利及西班牙則分別由「風靈高達」、「巴巴托司狼王式」及「高達F91」奪魁。

香港區10大最愛高達列表

1位：Nu Gundam

2位：Zeta Gundam

3位：風車高達

4位：飛翼高達零式（EW）

5位：Gundam EXIA

6位：Freedom Gundam

7位：量子型00高達

8位：巴巴托司狼王式

9位：突擊自由高達

10位：元祖高達

趣味特別獎項 驚喜機體意外入圍

除了常規排名，官方更設立了具象徵意義的特別獎項。例如為了紀念初代高達 RX-78-2，第 78 位的「閃光高達」獲頒「RX-78獎」；為配合劇場版《閃光之凱薩衛》舞台年代 0105 年，第 105 位的「高達AGE-2 暗黑獵犬」獲得了「馬法狄獎」。最搞笑莫過於《G高達》中的風車高達，獲得了「新荷蘭獎」，為活動加添話題性。