《Lines of EVANGELION》香港站．還原基本純睇線稿，依然值得入場？5月底在香港開幕的《Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線》手稿展絕對不能錯過。平常我們看動畫，注意力往往被華麗的戰鬥畫面和鮮艷色彩吸引。而睇動漫作品展覽，也要求有大量互動體驗、3D立體展品。但對於神作《新世紀福音戰士》來說，這一切都是多餘。



這次《Lines of EVANGELION》展覽選擇回歸繪畫的最基本，直接把重點放回最根本的「線條」上。主辦單位抽走所有顏色，讓我們專心欣賞角色的輪廓、機體的精密結構，甚至去研究庵野秀明那種極具標誌性的明體字排版設計，並公開展出超過五百幅珍貴的手稿圖（Key Frames），以下是展覽元素一覽：

⁠•⁠ 動畫師手繪原稿

•⁠ ⁠歷史感的賽璐珞畫（動畫膠片）與背景圖

•⁠《新劇場版》的數碼圖與手繪交織

•⁠ 沉浸式佈展體驗

•⁠ 粉絲小彩蛋、香港原創插畫及獨家商品

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新世紀福音戰士展：線｜早鳥預售票 (2026年4月30日至2026年5月22日)

二人同行門票：$230｜入場QR Code 一個EVA角色學生卡兩張（隨機派發款式）

特典門票：$280｜入場QR Code 一個, EVA角色學生卡一張（隨機派發款式), 香港展覽限定燈箱一個

新世紀福音戰士展：線｜展期票 (2026年5月23日至2026年7月12日)

單人門票：$128｜入場QR Code , 一個EVA角色學生卡一張（隨機派發款式）

二人同行門票：$240｜入場QR Code 一個, EVA角色學生卡兩張（隨機派發款式）

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只有黑白線稿的展覽到底有甚麼獨特吸引力？

看過之前海外展覽的評價，大家都說現場感覺非常震撼。展覽一口氣展出超過700件《福音戰士新劇場版》系列的原畫和設定資料。站在這些真跡面前，你會發現失去色彩包裝後，單靠黑白線條反而釋放出更強大的張力。你能清楚看見每一筆一劃背後的力度，連角色極細微的感情變化，都能透過貞本義行的筆觸直接傳達出來。

新世紀福音戰士香港原畫展5月開幕！700張EVA線稿．獨家插畫曝光

新世紀福音戰士香港原畫展5月開幕！700張EVA線稿．獨家插畫曝光

新世紀福音戰士香港原畫展5月開幕！700張EVA線稿．獨家插畫曝光

這次展覽如何帶我們走入動畫製作的幕後世界？

這不單是一個看看漂亮插圖的場地。場內展出了大量實際製作時用到的修正原畫和構圖用紙。走到這些展品前，你就像站在動畫師的書桌旁邊，清楚看到一個角色是由零開始怎樣一步步成型。仔細觀察那些修改痕跡，完全能感受到製作團隊在作畫過程中的執著和反覆嘗試。

新世紀福音戰士香港原畫展韓國站現場

新世紀福音戰士香港原畫展韓國站現場

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為甚麼這是一場EVA粉絲必須朝聖的深度展覽？

對比起以前那些大型的綜合性EVA展，這次的做法明顯更加純粹。焦點完全集中在幕後人員的「繪畫力量」上。這種回歸初心的策展方向，反而正中我們這班資深粉絲的喜好。5月底開展時，大家記得留多點時間，慢慢細看這些神級手筆。

新世紀福音戰士香港原畫展韓國站現場

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新世紀福音戰士香港原畫展韓國站現場

Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線｜活動資訊

展覽名稱：《Lines of EVANGELION》香港站

舉行日期：2026 年 5 月 23 日至 7 月 12 日

地點：INCUBASE Arena（旺角創興廣場地庫）

開放時間：待定

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