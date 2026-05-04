Ani-One 動畫頻道最近有不少新動作，首先《我獨自升級》和《我的英雄學院》兩部人氣動漫，於又一城開設了期間限定店，現場佈置了不少打卡位，以及超過400款的全新周邊商品！此外，《超宇宙刑事卡邦 無限》第一集已經登陸其官方YouTube。



我獨自升級／我的英雄學院又一城雙主題店｜400款周邊+大量打卡位

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《我獨自升級》周邊產品｜有香港限定設計

今次《我獨自升級》的商品中，備有一些特別為香港活動而設的獨家設計 ，特別將故事角色放進香港地標和霓虹燈夜景裡面，有盲盒金屬徽章（HK$48）、貼紙套裝（HK$50）以及流沙鎖匙扣（HK$58）。另外全港首發的 linku Q版毛公仔掛飾盲盒第二彈（隨機抽： HK$79）。想要「實用」一點的產品，可考慮買旅行收納袋（HK$150或者是神像造型的毛公仔捶背棒（HK$128）。

《我獨自升級》香港地標盲盒金屬徽章（HK$48）、貼紙套裝（HK$50）

《我獨自升級》香港地標盲盒金屬徽章（HK$48）、貼紙套裝（HK$50）

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《我英》粉絲有甚麼必買周邊？首發盲盒公仔值得抽

另一邊廂，《我的英雄學院》的陣容也相當豐富。大家可以搶先預購他們的 linku 盲盒毛公仔第一彈（隨機抽： HK$79）。如果喜歡收集小巧精緻的小物，一定要留意全港首發的鏤空金屬書籤盲抽（HK$68）和滴膠金屬鑰匙圈（HK$58），當然少不了只要 HK$20 抽一張的隨機珍藏卡 ，大家不妨試試手氣。

《我的英雄學院》的 linku 盲盒毛公仔第一彈（隨機抽： HK$79）

《我的英雄學院》的 linku 盲盒毛公仔第一彈（隨機抽： HK$79）

《我的英雄學院》的 linku 盲盒毛公仔第一彈（隨機抽： HK$79）

《我的英雄學院》的 linku 盲盒毛公仔第一彈（隨機抽： HK$79）

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活動情報+限定特典資訊

舉行日期： 2026年5月2日至5月17日

地點： 香港九龍九龍塘達之路80號又一城 LG2層

開放時間：上午11時至晚上9時

只要買單一動漫的產品滿 HK$400，就可以免費換領一張限量雷射紀念票。買《我獨自升級》或者《我的英雄學院》任何產品，只要加 HK$40，就能換購相應主題的精美大紙袋或者購物袋 。

只要買單一動漫的產品滿 HK$400，就可以免費換領一張限量雷射紀念票。

只要買單一動漫的產品滿 HK$400，就可以免費換領一張限量雷射紀念票。

《超宇宙刑事卡邦 無限》Ani-One上架

東映結束了連續播放50年的「超級戰隊系列」，將另一部打響「Metal Heroes Series」頭砲的名作：《宇宙刑事卡邦》為藍本，開拍全新宇宙「Project RED」首部作品《超宇宙刑事卡邦 無限》，第1集已經在Ani-One官方中文YouTube頻道上架，有興趣試看嗎？