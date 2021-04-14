【PS5 USB硬碟擴充/PS5分享遊玩給PS4】PS5推出首次重大更新，分別加入將PS5遊戲移動至USB儲存裝置（HDD/SSD）、以及分享遊戲（Share Play）給PS4朋友玩PS5的功能。一來可在M.2支援推出前，暫時解決PS5只有825GB容量不足的問題；二來亦能給沒有PS5的朋友，在線上試玩到PS5遊戲止止渴。是次更新亦即日推出，以下就同大家實試及提供步驟教學：