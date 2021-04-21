《高達》模型生產商BANDAI SPIRITS 公開20多款2021年7月、8月、9月發售模型新作。當中包括期待已久的RG Hi-Nu Gundam 「海牛高達」、以及其對手HG 夜鶯 Nightingale。
除了Gundam模型Gunpla，新作還有幪面超人、精靈寶可夢、星球大戰等等，但最意想不到，登上Twitter熱搜的，竟是一隻BB戰士Q版模型，即睇30款7至9月新模型介紹（點圖放大）
👉👉7月BANDAI模型精選作品：SD新作平靚正（點圖放大）
👉👉8月BANDAI模型精選作品：炭治郎都有模型？（點圖放大）
👉👉9月BANDAI模型精選作品：RG海牛必入（點圖放大）
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各式模型玩具開箱文：
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