暑假新高達｜30款模型新作檢閱　RG Hi-Nu Gundam/夜鶯/FRS阿極陀

遊戲動漫
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《高達》模型生產商BANDAI SPIRITS 公開20多款2021年7月、8月、9月發售模型新作。當中包括期待已久的RG Hi-Nu Gundam 「海牛高達」、以及其對手HG 夜鶯 Nightingale。

除了Gundam模型Gunpla，新作還有幪面超人、精靈寶可夢、星球大戰等等，但最意想不到，登上Twitter熱搜的，竟是一隻BB戰士Q版模型，即睇30款7至9月新模型介紹（點圖放大）

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被指圖中有翻版高達的「問題照片」（@kimi_chiuchiu IG圖片）

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