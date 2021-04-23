SEGA《櫻花革命》手機遊戲上架不足半年，近日宣傳於將於2021年6月30日停止營運。其實SEGA的短命手遊和錯誤決策比比皆是，一齊來回帶看看。
本作全名《櫻花革命 ～綻放的少女們～（サクラ革命 ～華咲く乙女たち～）》，使用了SEGA 90年代大熱IP《櫻大戰》，找來《FGO》Delight Works共同開發，製作成本高達30億日圓！卻被玩家批評玩法悶、課金地獄、角色不吸引，去年首推出時，12月營業額只得 7,370 萬日圓，早被預言是「白做」的生意。SEGA不足半年就決定停止營運，究竟是太短視，還是夠果斷？
Fans 對《櫻花革命》5大不滿（點圖放大）😂😂
世嘉手遊好出名！出名短命！（點圖放大）😂😂
手遊市場競爭激烈，SEGA已三番四次短時間結束手機遊戲營運，即睇SEGA手遊（玩家）血淚史：
同場加映：山頭主義堅離地 SEGA是失策慣犯（點圖放大）😂😂
日本電視節目《失策老師》分析了SEGA家用、街機兩方面大量失敗決定，當中不少都好搞笑：
其實SEGA都幾可愛，自Dreamcast時代已經懂得利用自諷風格去打廣告，日本人有種支持失敗者、挑戰者的情意結，其實自有一班fans。
過去的世嘉有種「不自量力挑戰巨人」的勇氣，以及技術流職人氣魄，不過亦掩飾不到SEGA內部運作混亂，不同AM（開發團隊）各自為戰的問題。明明有一手好牌，卻常常不顧市場、只靠技術人員視野去開發新作，白白浪費了公司及支持者的金錢，失敗收場。如今經濟不景，SEGA連機鋪的經營權都要賣出去，如果再亂花錢，公司將來岌岌可危。
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