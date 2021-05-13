【RE 8/Resident Evil 8 Village/BIOHAZARD 8/生化危機8/惡靈古堡8】主角伊森在今集仍然是全程不露面，無論是官方介紹或是遊戲內的圖庫，他的臉仍是被遮住。不過有了PC Mod的幫助，今集都可解開黑霧看到伊森樣貌，亦因為可解鎖鏡頭限制，能得知結局時神秘影子是誰。以下就整合10個RE8的隱藏秘密或彩蛋，看看你知道幾多個：