撰文：賴浩然
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【RE 8/Resident Evil 8 Village/BIOHAZARD 8/生化危機8/惡靈古堡8】主角伊森在今集仍然是全程不露面，無論是官方介紹或是遊戲內的圖庫，他的臉仍是被遮住。不過有了PC Mod的幫助，今集都可解開黑霧看到伊森樣貌，亦因為可解鎖鏡頭限制，能得知結局時神秘影子是誰。以下就整合10個RE8的隱藏秘密或彩蛋，看看你知道幾多個：
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參考來源：Dan Allen、Rifza Gamer、Gaming Bolt
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