盤點10大超高難度遊戲　洛克人都上榜　要爆機死完又死玩到崩潰

玩遊戲對許多人來說是下班閒暇之餘，放鬆紓壓的一大選擇，然而對另一部分玩家而言，無腦放空的遊玩體驗卻無法提起興致，反而追求需要極度專注，稍微一個不注意就會死掉的超高難度遊戲，享受順利通關帶來的無比成就感。



今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，玩家心目中難到令人崩潰懷疑人生，只要能夠破關任何一款就屬於神人級玩家的遊戲有哪些？

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十大超高難度遊戲（DailyView 網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月27日至2021年02月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高難度遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】