撰文：賴浩然
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【Nintendo Switch 任天堂 E3 2021】遊戲界最大盛事的E3即將於6月12日至15日舉行，今年PS再度不參展，令到最多人關注的又是任天堂。Nintendo Direct E3已公布會在6月15日晚上12點舉行，到時將會有40分鐘片段令人非常期待。以下就列出以往已公布但未推出、傳聞新作等10大最期待看到的作品：
任天堂E3時間正式公布 將會有40分鐘Direct 及3小時的TreeHouse直播
👇Nintendo Switch E3 2021 10大最期待作品預測👇
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