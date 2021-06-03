【Nintendo Switch 任天堂 E3 2021】遊戲界最大盛事的E3即將於6月12日至15日舉行，今年PS再度不參展，令到最多人關注的又是任天堂。Nintendo Direct E3已公布會在6月15日晚上12點舉行，到時將會有40分鐘片段令人非常期待。以下就列出以往已公布但未推出、傳聞新作等10大最期待看到的作品：