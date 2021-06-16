《機戰30》今年內推出　《復活的魯魯修》初登場　參戰作品曝光

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日本 Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂於今天任天堂「Nintendo Direct | E3 2021」直播節目中宣布，將於 2021 年在 Nintendo Switch／PS4／Steam 等平台推出旗下《機器人大戰》系列 30 周年紀念作《超級機器人大戰30》（スーパーロボット大戦30）登場。

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《超級機器人大戰》為一款網羅包括《Z高達》、《劇場版 鐵甲萬能俠 Infinity》、《三一萬能俠》、《勇者王》等眾多科幻機械人作品齊聚一堂，來展開遊戲版原創跨作品故事劇情冒險的人氣戰棋式 SRPG 遊戲。至於這次的《機戰30》，為官方為慶祝系列 30 周年而推出的系列最新作。

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【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】

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