撰文：鍾世傑
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【RG 1/144 Wing Gundam 飛翼高達 TV ver. 模型開箱】無盡華爾茲版、Ka版、敗者榮光版……Wing Gundam飛翼高達，身上愈來愈多配件，倒不如一起返樸歸真重新認識大河原邦男設計的第1代TV版Wing Gundam，參透什麼叫線條簡潔Sample is the best。
RG 1/144 Wing Gundam 6月19日推出／3520日圓 （www.gundam-base.net圖片）
RG Real Grade 新作 RG 1/144 Wing Gundam TV ver. 6月19日開售，這款模型跟2013年HGAC版分別有多大？BANDAI HOBBY官方率先上載了一篇開箱報告，原來RG版有為模型全新設計的「孔雀開屏」背翼，最搞笑是官方教你用高達變《超時空要塞》韋機利戰機，即睇Report。
RG Wing Gundam 開箱報告（點圖放大）👇👇👇
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RG Wing Gundam 更詳細圖輯（點圖放大）👇👇👇
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8月9月其他新模型：暑假新高達｜30款模型新作檢閱 RG Hi-Nu Gundam/夜鶯/FRS阿極陀
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MG 1/100 Gundam Mk-V（鍾世傑 攝）
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