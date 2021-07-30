【對馬戰鬼／PS4／PS5／家用遊戲】由Sucker Punch開發，去年推出的《對馬戰鬼》Ghost of Tsushima叫好又叫座，不單獲全球機迷一致好評，遊戲銷量亦已突破650萬份。而《對馬戰鬼》即將推出PS5升級版《對馬戰鬼》導演剪輯版，《香港01》科技玩物頻道受邀參加開發團隊訪問。



導演剪輯版多嘢玩 PS4／PS5雙平台發售

導演剪輯版內容豐富，玩家將繼續扮演武士境井仁，在新追加的地圖壹岐島遊玩全新的擴充劇情，對抗另一敵人「蒼鷹」的侵略。發現新地點，邂逅新角色，完成新故事，盡情撫摸貓、狗、狐狸等不同動物。另外是如果已經擁有PS4版《對馬戰鬼》，可以優惠價錢升級至PS4或PS5的《對馬戰鬼》導演剪輯版，相當佛心。

官方在推特公開的影片中展示玩家可以擼貓，貓迷們為之瘋狂。

按圖放大對馬戰鬼導演剪輯版製作團隊訪問內容

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同場加映：何詩蓓奧運銀牌｜IG揭11件不知道的事

港隊「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）奪得女子200米自由泳銀牌，游出1:53:92佳績破亞洲紀錄，IG粉絲人數即時暴升。細心看小美人魚的IG，就會發現她不只樣貌甜美，性格更是開朗風趣，以下即數何詩蓓IG11件事：



點擊圖片放大看：何詩蓓IG揭奧運亞軍的11件事👇🏻

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何詩蓓也有出現過放棄游水的念頭，到底這是什麼一回事？即睇全文：何詩蓓奧運銀牌｜混血女極愛香港 DSE 35分 IG揭11件不知道的事

同場加映：不止《入樽》BGM 11個東京奧運ACG場面

東京奧運已經開幕，除了欣賞各項精彩賽事及運動選手們的發揮之外，日本作為動漫遊戲大國，亦自然有在奧運中發揮其「軟實力」在奧運多處中加入動漫元素，以下盤點11個奧運動漫場面，動漫遊戲迷看奧運時更添一份親切感！



按圖放大你留意不到的11個奧運動漫場面👇🏻👇🏻

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睇全文：東京奧運｜不止《入樽》BGM 還有高達亂入賽場 11個東奧ACG場面