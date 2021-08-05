【Monster Hunter Stories 2 攻略／MHST2／MHS2／魔物獵人物語2 ～破滅之翼～】MHStories 2第二波更新追加了絢輝龍、燼滅刃斬龍及青電主電龍三大魔物。以下就同大家攻略：
是次更新追加了3個8星任務，「【限時】黃金地母神降臨」就是打絢輝龍。而「【探索】火屬性魔物蛋」便是打燼滅刃斬龍及有機會取得其蛋、「【探索】雷屬性魔物蛋」便是打青電主電龍及有機會取得其蛋。此篇會先講絢輝龍20分鐘取SR票的打法。再講燼滅刃及青電主的蛋及裝備等。
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