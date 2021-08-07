【Netflix魔物獵人：公會傳奇電影／Monster Hunter：Legends of the Guild】Monster Hunter 全CG電影快將於8月12日上架，此套作品想必比起真人版電影更加好看。其實內裡的角色亦都是與遊戲甚有淵源，此篇就會為電影作事前解說。



相信很多獵人Fans都認得，Mon Hunt動畫電影的主角正是MHW的NPC角色「陽光的推薦組員」。但其實此角色艾登連同電影中的幾位，一早已在舊作登場。電影版就作為前傳描寫了他們之間相遇的故事，相信整個劇情能串連數集遊戲，令Fans甚是期待。如果忘了或者沒玩過舊有幾集作品，以下就同大家快速回顧重要部份：

MH4 有很多被遺忘了的歷史，電影版不知會有幾多彩蛋出現（MH4G 截圖，朱利亞斯及師匠）

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