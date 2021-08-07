【Netflix魔物獵人：公會傳奇電影／Monster Hunter：Legends of the Guild】Monster Hunter 全CG電影快將於8月12日上架，此套作品想必比起真人版電影更加好看。其實內裡的角色亦都是與遊戲甚有淵源，此篇就會為電影作事前解說。
相信很多獵人Fans都認得，Mon Hunt動畫電影的主角正是MHW的NPC角色「陽光的推薦組員」。但其實此角色艾登連同電影中的幾位，一早已在舊作登場。電影版就作為前傳描寫了他們之間相遇的故事，相信整個劇情能串連數集遊戲，令Fans甚是期待。如果忘了或者沒玩過舊有幾集作品，以下就同大家快速回顧重要部份：
👇Netflix 魔物獵人電影 睇前必知3件事（點圖觀看）👇
+14
👇Netflix 8月上架動畫/相關作品 鬼滅之刃無限列車👇
+7
👇Zelda禦天之劍 X 曠野之息 貫穿一萬年7個重要關連👇
+34
詳細文章：Zelda禦天之劍／曠野之息7大關連 女神像／空島／伽農輪迴詛咒
MHStories 2攻略｜探索票SR/超稀有巢 白疾風等古龍/二名蛋取得法MH Stories 2 魔物獵人物語2攻略｜全81隨行獸位置/取得法/蛋花紋Switch OLED新機證機能無升級 網民鬧垃圾 5類人偏偏可考慮入手