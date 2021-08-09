光榮特庫摩《三國志戰略版》S4 PK賽季登埸！部分伺服器已經完全更新，一開局選擇的 6 大勢力已經展現出 PK 賽季的全新改變。賽季名已開宗明義，今季將會比前三季打得更加激烈，光是武將 45lv 後就只能在 PVP 中獲得經驗，就能明白今季的難度有多大。想盡快適應《三國志戰略版》PK賽季？就要睇熟以下特色玩法盤點。



6大勢力陣營

《三國志戰略版》PK賽季最明顯的改動，就是把以往的6個出生州，一改成6個勢力－袁紹、曹操、孫策、劉備、劉璋、馬騰。玩家一開局就要選擇加入那一個勢力。各個勢力都有不同特性，如獲得寶物令可同兵種適性至S。賽季的核心也將由同盟／國家，轉變成勢力，玩家要為所屬勢力霸業值以及個人賽季貢獻值努力。

民心系統

「得民心者得天下」，PK賽季新加入源於三國志系列的民心系統，以每個郡為單位，民心值會根據各勢力的經營情況加減，包括攻佔碼頭、城池、建造軍屯等行為。如該地區碼頭等建築遭到其他勢力（如劉備、曹操勢力）的侵佔，則會降低民心值。隨著民心值的增加，會給該勢力的主公帶來不同的增益效果。民心加成效果可以提升築城速度﹑屯田產量﹑增加敵軍士氣消耗等。因此，民心值高低會直接影響戰局優勢，對勢力的發展有重要影響。

8大武將加入戰局

PK賽季和之前3季一樣，都有全新武將加入，包括姜維、荀攸、周泰、袁術、嚴顏、張春華、陸抗、高覽。S4 的 T0～T1 隊中，姜維﹑周泰和荀攸舉足輕重，想在PK賽季嶄露頭角，這幾名新武將必不可少。

開服活動

全新賽季更新後，活動獎勵也賞不完，PK賽季推出5個活動，可得到不少金珠和登入道理獎勵：

iOS 版下載連結

Android 版下載連結

官方網站

官方FB粉絲團

遊戲史上8個最怪角色｜壺男／本多忠勝高達 煩惱大王你識唔識？



【遊戲史上最怪誕角色/造型】不少遊戲的劇情令人印象深刻，不過亦有不少遊戲，只單靠角色的「騎呢」荒誕造型已經夠晒出位，讓人留下深刻印象。以下就列舉出一些經典例子，如果有遺漏不妨留言補充。

👇理解不能！遊戲史上8個最怪誕角色/造型（點圖觀看）👇

+ 12

想睇埋3把遊戲史上最難取得武器？即睇：遊戲史上8個最怪角色｜壺男／本多忠勝高達 煩惱大王你識唔識？

同場加映：奧運閉幕禮紅蓮華熱奏獨欠LiSA 東京斯卡樂園 Milet均具動畫元素



東京奧運閉幕禮的動漫元素｜TOKYO 2020閉幕式已完滿結束，今屆奧運在動畫大國日本舉行，ACG元素自然是隨處可見。比起開幕式的大量動畫、遊戲樂曲，其實閉幕禮中一樣暗藏動畫味。

Milet唱過幾多動畫歌？

想睇埋其他東京奧運閉幕禮的動漫元素？即睇：奧運閉幕禮紅蓮華熱奏獨欠LiSA 東京斯卡樂園 Milet均具動畫元素