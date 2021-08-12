《三國志戰略版》PK 賽季（S4）開荒得如火如荼，當節奏穩定下來後，玩家是時候想定今季要玩什麼隊伍。在「裸衣血戰」和姜維等，多個新戰法和武將登埸，戰局又將和前三季截然不同，6 大勢力的寶物又令組隊的靈活性大增，想有力一戰就必須準備好 T0～T1 陣容。以下將分享S4十五隊T0~T1陣容和分析當中玩法。



新戰法和武將加入後，不少舊有陣容的實力再提升，如「蜀智」加入姜維後再次走入 T0 級數。不同勢力專屬可令兵種變成 S 級的寶物，使陣容組合是的可行性大增，「吳槍」正是受益於此成為 S4 的黑馬陣容。想一次過睇《三國志戰略版》S4 十五隊 T0~T1 陣容推薦，即點下圖放大了解：

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【Free Guy／爆機自由人／死侍／Deadpool／Ryan Reynolds／賴恩·雷諾士／電影】由「死侍」Ryan Reynolds賴恩·雷諾士主演的電影《爆機自由人》Free Guy即將上映，本片以「電子遊戲」（打機）作為主題，自然有許多和遊戲相關的內容和彩蛋；最近官方就公開了一系列超精美的海報。

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