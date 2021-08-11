【Free Guy／爆機自由仁／脫稿玩家／死侍／Deadpool／Ryan Reynolds／賴恩·雷諾士／電影】由「死侍」Ryan Reynolds賴恩·雷諾士主演的電影《爆機自由人》Free Guy即將上映，本片以「電子遊戲」（打機）作為主題，自然有許多和遊戲相關的內容和彩蛋；最近官方就公開了一系列超精美的海報。



脫稿玩家超有心機海報致敬多款經典遊戲

官方一口氣公開了8張電影海報，全部都是致敬經典或人氣遊戲的海報或封面，對遊戲較熟悉的人一看便能會心微笑。另外本片的編劇是《Ready Player One》挑戰者1號的Zak Penn，有看過便知同樣以遊戲為主題的《Ready Player One》有著海量遊戲相關彩蛋，相信《Free Guy》亦會如出一轍，機迷入場時記得全神留意各處彩蛋了。

致敬Among Us海報

按圖放大爆機自由仁Free Guy遊戲海報及入場必睇5大彩蛋

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同場加映：不止《入樽》BGM 11個東京奧運ACG場面

東京奧運已經開幕，除了欣賞各項精彩賽事及運動選手們的發揮之外，日本作為動漫遊戲大國，亦自然有在奧運中發揮其「軟實力」在奧運多處中加入動漫元素，以下盤點11個奧運動漫場面，動漫遊戲迷看奧運時更添一份親切感！



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完整內容睇全文：東京奧運｜不止《入樽》BGM 還有高達亂入賽場 11個東奧ACG場面

同場加映：Switch10隻$200內遊戲推介 單機對戰都有

【Switch／任天堂／消費券／$2000／$5000】政府$5000電子消費券即將開始派發，如果選擇了用八達通來領取，則第一期只能領取到$2000元；以下為大家推薦10隻Switch平台售價200港元以下的10款高質遊戲，用這2000$消費券夠買晒還有找。



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