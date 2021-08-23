【hololive／Vtuber／hololive EN 2／hololive EN／Youtuber／ACG】在Vtuber界中人氣最高、觀眾和訂閱數最多的品牌「Hololive」，其英語Vtuber團隊第二期「Hololive EN 2」已經正式出道。



hololive EN第一期生的主題為「神話」（Myth），五位團員森美聲、小鳥遊琪亞拉、一伊那爾棲、Gawr Gura及Watson Amelia出道不足一年便已全員達成訂閱數破百萬，人氣極其厲害。其中「鯊魚」Gawr Gura更有著322萬訂閱人數，為目前全球訂閱人數最多的Vtuber。

而hololive EN二期：「議會」（hololive English -Council-）五位團員的人設與外型以空間、時間、自然、文化、混沌等題材為靈感設計，並邀請到多位日本知名繪師進行模型繪製。

Hololive EN第2期生五位成員簡介（按出道影片公開順序排列）：

Tsukumo Sana（九十九佐命）

角色設定是神所創造的第一個概念：空間的代言人。所以角色上有很多有趣設定，如年齡設定為1380億歲（我們身處的宇宙年齡為138億年，這裡很懷疑是她錯手或故意打多了一個零）。另外身高也設定比太陽還要大，不過因為有限制器所以能縮小成169cm高的人類尺寸。人物設定為畫師pako（@pakosun）。

比較特別的地方是喜歡聽EDM音樂，還點名列出了Moeshop、Camelia和Snail's House等幾個音樂人，說不定很快就會有合作機會。預定會做天文相關的直播，以及攪笑遊戲實況等。

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Ceres Fauna（セレス・ファウナ）

神所創造的第二個概念：自然的代言人。平時和藹可親，但生氣時便會跟無常的大自然一樣恐怖。設定上種族是麒麟，年齡45億歲（和地球的年齡相同）。人設為畫師遠坂あさぎ。擁有甜美的聲線，亦預定會有每周ASMR放送；說不定前世也是ASMR系內容創作者。有趣的是她說希望學習Speedrun遊戲，喜歡看遊戲或Speedrun實況的觀眾可多加留意。

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Ouro Kronii（オーロ・クロニー）

神所創造的第三個概念：時間的代言人。是個藉由奴役人類增強自己的高傲典獄長，擁有大姐姐般的成熟磁性聲線。人設為畫師ワダアルコ（@tsubuanfes），是FGO中玉藻前、梅爾特莉莉絲等多位英靈的畫師，有玩過FGO的話可能會覺得她很眼熟。

從她喜歡的動畫及漫畫來看推測她的年齡相對較高，有多部《星河滿月》、《神風怪盜貞德》、《死亡筆記》、《妄想代理人》、《學校怪談》等千禧年前後的動畫，以及《地獄老師》、《笑園漫王大王》、《Rave》聖石小子等舊漫畫；如果是8、90後大概對這些作品並不陌生。另外是第一個星期的直播內容全為獨立遊戲，喜歡indie game的話就不要錯過。

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Nanashi Mumei（七詩ムメイ）及Hakos Baelz（ハコス・ベールズ）請按圖放大：

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五位Hololive EN 2期生出道僅一日，已全員有十多萬訂閱達成銀盾，Hololive魅力沒法擋。

最後是hololive慣例每一期出道都是5人一組，但今次還有一個「謎之第六人」Omegaα：

Omegaα人物設定為藤ちょこ，是日本一線大手畫師，推特追蹤人數接近40萬。一開始還以為是破例同一期有第6位Vtuber出道，但很快就有眼尖的粉絲發現，早前hololive旗下英語虛擬歌手「IRyS」出道曲《Caesura of Despair》的MV資訊欄中，寫著製作人（Producer）是Omegaα。大概這位Omegaα就是hololive EN 2期的管理人 / 製作人，或者是代表員工，位置可能類似友人A。

hololive EN 2期生Youtube頻道及推特連結：

Tsukumo Sana Ch. hololive-ENhttps://www.youtube.com/channel/UCsUj0dszADCGbF3gNrQEuSQhttps://twitter.com/tsukumosana

Ceres Fauna Ch. hololive-ENhttps://www.youtube.com/channel/UCO_aKKYxn4tvrqPjcTzZ6EQhttps://twitter.com/ceresfauna

Ouro Kronii Ch. hololive-ENhttps://www.youtube.com/channel/UCmbs8T6MWqUHP1tIQvSgKrghttps://twitter.com/ourokronii

Hakos Baelz Ch. hololive-ENhttps://www.youtube.com/channel/UCgmPnx-EEeOrZSg5Tiw7ZRQhttps://twitter.com/hakosbaelz

Nanashi Mumei Ch. hololive-ENhttps://www.youtube.com/channel/UC3n5uGu18FoCy23ggWWp8tAhttps://twitter.com/nanashimumei_en

Omegaαhttps://www.youtube.com/channel/UCKYyiJwNg2nV7hM86U5_wvwhttps://twitter.com/omegaalpha_en

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