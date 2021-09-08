Tales of Arise 破曉傳奇爆機評價｜奴隸反暴政 5大賣點RPG迷必玩

【破曉傳奇/Tales of Arise/ToArise/ToA 評價（PS4/PS5/XB1/Steam）】相隔5年之久的傳奇系列（時空幻境系列）最新一作終於推出，這集等了多年煥然一新（也沒了馬場...），相信不少歷代Fans都非常期待。筆者有幸事先取得Bandai Namco的媒體Review Code，花了55小時爆機（破關）完成遊戲，以下同大家評測。



今集可以說是系列大進化、重生之作（Bandai Namco）

1.超靚畫面 煥然一新

破曉傳奇今集首次轉用Unreal Engine 4來製作，對系列來說也是一大突破，也令畫面煥然一新。建築及場景大幅減小了以往的卡通味，而細節及紋理材質都非常精細，遠景則有水彩風格，整體來說已直接與AAA級遊戲的畫面接軌，非常出色。今作不是採用像ToZ的開放式大版圖，而是用回傳統的分隔式版圖，沒有了前兩集地圖大而無當的感覺，而且小版圖加上角色跑速快、能隨時轉送，也令跑版圖很輕鬆完全沒壓力。角色模組方面就保持日系動漫風格，服飾及外觀武器等都相當仔細。遊戲中有大量的貓頭鷹，每找到一隻都會提供像貓耳、狐尾、眼鏡等數十種裝飾品，也令角色更有玩味。

遊戲有超多外觀玩，有免費的貓頭鷹收集配件，以及付費DLC包（遊戲截圖）

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+ 15

2. 三種豐富過場表現

今集的過場演出分有動作演出、CG演出及小劇場（Skit）三種。小劇場在下文會講，而動作演出方面表現很不錯，雖然未至於到《Xenobalde 2》或《FF7R》等水平，但可看到此部份的角色是有做到 Motion Caption（小劇場沒有），過場時的戰鬥動作很流暢不生硬，而且角色有用表情交戲。而另一方面就是遊戲找來ufotable畫CG演出，即是大家熟悉的畫Fate及鬼滅那間。原本以為大概只有Opening及Ending吧，但沒想到在一些劇情大事件時都會突然出現，玩畢整個遊戲足足有10段CG，相當有誠意。

遊戲不止 OP及 ED，主線途中更有不少 CG 表現（遊戲截圖）

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+ 25

3.華麗爽快又考技術的戰鬥

戰鬥當然是此作重要一環，也是創建出傳說系列的命脈。今集的戰鬥再次創新，首先是術技分拆成地上技/空中技3招，而角色有跳躍鍵可以跳起攻擊或出技。這個根本性的改變令連技有很大的發揮空間，加上術技及角色本身各有特性，可以玩出很多打法。例如主角可以簡單做到普攻幾下>秋沙雨>爪龍連牙斬>昇龍剎挑空，在空中再普攻>流星塵>風神劍>陽炎>魔王炎擊破。玩過體驗版的可能會怕角色只能設定6招太少，但遊戲到中期便會取得文物，追加按緊L2的多一組術技盤設定。

Break時打一串連技再用挑上技，在空中打另一串（遊戲截圖）

不少空中技都非常好用，例如這招天槌對大型Boss出奇的屈，不妨每招都試試鑽研（遊戲截圖）

其次是戰鬥有「增幅攻擊」（Boost Attack）及「增幅強擊」（Boost Strike）兩大系統。增幅攻擊可以叫同伴做一下援攻，每位角色有著不同特性針對敵人，例如破盾、空中擊落、吸魔法等，成功針對時能打Down敵人，而主角的增幅攻擊更是無視狀況直接打Down，在玩Hard Mode非常有用。而且每發增幅攻擊更可以回復AG（術技珠），即是你在連技耗盡後能用增幅攻擊再繼續打下去，摸熟了的話非常之爽，尤其是玩琳薇爾，暖身高速吟唱後能夠靠增幅攻擊連轟大魔法，非常暴力。

遊戲有記錄你的最大HIT數，最大傷害等（遊戲截圖）

之後增幅強擊就是對一般敵人用的瞬殺計，只要連技夠多或敵人HP低便會快速儲滿，能一發增幅強擊瞬殺。這個設計考技術、爽快之餘，在Hard Mode是更有玩味，因為敵人HP多而且攻擊力奇高，如何能快速打Break再集中連技一波帶走是關鍵。另一方面，今集的回復也會消耗CP，變相也令攻略一個迷宮的難度變高，要時刻做好補給品的管理。筆者全程都玩Hard模式，個人覺得今集的戰鬥頗有挑戰性（吃了很多復活藥），有時換個角色轉轉打法也是很有趣味。

後期筆者主力玩琳薇爾一去不返 ... 增幅攻擊>連續吟唱大魔法很強勁，也令困難模式輕鬆不少（遊戲截圖）

在連技之餘，當然也不少得骨幹的Just迴避（精準閃避），看準敵人攻擊瞬間無敵閃過，再有穿透力極高的強力反擊，尤其是奇莎蘭及杜歐品林打防反／迴反最為多增益。透過學習技能盤亦能有回復AG的功用，有小小回到昔日玩ToGf的感覺。

技能算能學到術技及很多被動增，成長也很有彈性（遊戲截圖）

4.奴隸反暴政 5大地區故事各有意思

故事設定主角奧爾芬是達納人，而整個達納星球都受到來自雷納星的統治，奧爾芬與女主角希儂遇上並開始了推翻各地領將的旅程。這可能會令人聯想到某款遊戲推翻神羅什麼的，但最大的分別便是奧爾芬本身擁有強烈的意志，決心要解放人民，更不時說出一些很有道理的對白。另一方面便是劇本在描述「奴隸vs政權」這個命題方面別有一番味道。在達納星有5個地區及將領，各個地方的管治方式都不同，並不是只有一開始地區的極權，主角群會不斷圍繞這個命題探討及反思。遊戲其實分有上下半部，上半部解放篇筆者個人是覺得寫得頗出色的。而來到下半部劇情便會峰迴路轉，為免劇透不能說太多，但可以說還有很長的故事看。

奧爾芬在解放路途中有不少體會，也會說出主見（遊戲截圖）

5.同伴交流極深刻 有血有肉

此作的角色便是所公開的那六位，途中不會再增加。各個角色除了戰鬥各有特色之外，個人也各自有不同背景及深刻的過往，而且全與主線有連繫。包括主角及女主角在內，六人也有六人的問題及心理憂慮，隨著故事來漸漸解開及得以完滿。而且像體驗版那時一樣，六位角色也是男女一對對的，你將會慢慢看到3種不同類別的打情罵俏，非常過癮。

小劇場數目非常之多，部份非常搞笑（遊戲截圖）

同伴交流的小劇場（Skit）也是傳奇系列一大傳統，今集的數量也是極多，查看獎盃可知有300個。當中有很大部份是日常/搞笑的，也有很多令劇情有側面一點看法的對談。而且劇本非常仔細，有極多一早講過的對白在後期還會提及，感覺就是眾人的關係實在緊扣。令人意外的是筆者原本對中東風的杜歐哈林沒感覺，但看多了小劇場卻越來越有好感。主要原因是他的對白有詩意之餘又有點深度，根本就是個憂鬱詩人，但本人又搞笑地充滿著小缺點，例如會反轉了衣服穿.. 不過小劇場數量也實在太多了，尤其玩到後半部文字訊息超多時，加上小劇情會令人覺得太累贅冗長。幸好小劇場就算不看也能夠在營地翻看，看到厭想戰鬥時也能直接跳過之後再補。

杜歐哈林的言論意外地吸引（遊戲截圖）

額外賣點：End Game 元素充足

有比最終Boss更強的挑戰，甚至是一個更強更大的隱藏迷宮，作為RPG遊戲玩家，沒有什麼比這些End Game元素更令人滿足的了。破曉傳奇在這方面亦做得非常出色，不少支線都有著超越最終Boss的敵人。而且系列象徵性、包含了前作彩蛋的隱藏迷宮亦有登場。進入迷宮戰鬥時會播放舊作音樂，首層已經會遇上前作某位雨傘蘿利。更妙的是角色之間更有劇情互動，戰鬥時對白等非常搞笑，如果是系列Fans的話務必要打完這個隱藏迷宮。

👇隱藏迷宮第一層Boss彩蛋 （微劇透注意）👇

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總結：系列重生之作 RPG迷必玩

破曉傳奇是系列煥然一新的作品，之前擔心耐玩度、故事性、完成度等，都隨著筆者玩畢遊戲一掃而空。從很多地方都能看到此作是團隊傾盡心意打造的作品。無論畫面、戰鬥、同伴牽絆的深入描寫、遊戲性、完成度都有交足功課，令人滿意。說了一大堆優點，缺點方面也是有的，第一就是部份場境很多房間，來回進出變得要頻頻讀取，幸好讀取時間也只是數秒（PS5）。第二就是最後劇情的伏筆及展開有點倉猝。核心命題轉去王道結束時也顯得有點不著力，令筆者未能跟著主角眾燃起來，這點略感可惜。不過總括來說，此作內容及誠意滿滿，遊戲性十足，都是RPG/ARPG迷必玩的作品。

（Bandai Namco）

一點資料補足：筆者遊玩平台為 PS5，主線完成時55小時等級53，還有一堆支線及隱藏迷宮未打完。根據獎盃顯示是有LV100，查看敵人圖鑑Boss還有約20隻未打，打齊的話可能要花多10~20小時左右。

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