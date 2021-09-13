【RG Hi-Nu／高達／模型／Gundam／Bandai】近幾個月玩具模型的炒風相當熾熱，幾乎所有新推出的高達模型都被搶購炒賣；最近在日本開售的RG Hi-ν高達（RG Hi-νガンダム）也不例外成為炒家的目標。最近就有模型店想出奇招打擊大媽排隊黨。



超高人氣機體新模型 人龍排到幾百米

Hi-ν高達為馬沙之反擊小說版《貝爾德琪嘉的子嗣》中登場的機體，在動畫中並未登場。不過此機體因為優秀的機體設定和優美的配色，在高達迷中人氣是相當高；同時亦經常在遊戲作品如《超級機械人大戰》、《SD高達》、《高達VS》等登場。

因此當這部高人氣機體推出RG模型時，馬上就在玩具界引起廣泛關注，然後也順利成章地成為一眾炒家的目標；早兩日模型在日本開售時是人山人海，各銷售點都大排長龍。不過也不會總是每次都炒家/排隊黨嬴晒，近來不論Bandai還是各分銷商，都積極推出各種措施打擊炒家，今次也不例外，有新措施之餘帶來一些笑料。

按圖放大看：RG Hi-ν炒賣情況及店家防炒招式，答對這問題才能買模型

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炒風猖獗下官方亦一再推出多種反炒賣措施，如派籌、每人限購一件等。其中Yodobashi（ヨドバシ / 友都八喜）的反炒賣措施就受到買家及網民好評，更爆出不少笑料。



原來Yodobashi最新的反炒賣措施是收錢時，會問買家模型的機體名稱及日本的消費稅率（10%），答不出來的話便會拒絕發售。店員也會對正在排隊的人進行此「問答環節」，答不上來的人就會被請離隊伍。

答錯問題被趕離隊

有日本網民指，不止一位排隊大媽因不諳日文而被擊退；更有人在被店員問問題時不懂如何作答，回答「Pokemon」等毫不相關的字詞，因而被踢出隊列。也有網民指有外國人（相信是內地）大媽在新宿Yodobashi被擊退時高聲吵鬧叫罵，說「你們種族歧視」、「我要見你們店長」等無理取鬧，並為店員打氣。推特有大量日本網民指，自己有見證炒家 / 排隊黨被擊退的店員現場，反應都是大快人心。



不過，雖然已有各種反炒賣措施，然而炒風仍是難止，RG Hi-ν高達在日本的二手價超過9000日圓，比原價4,450日圓貴了差不多一倍，且不乏成交紀錄。畢竟以上方法主要阻止了不懂日文的內地炒家 / 排隊黨，但「問答環節」對於日本本地的炒家而言不成問題。

最後一點就是要遏止炒風不能單靠店家，用家、消費者們也要出一份力，不食炒價不幫襯炒家，只沒有了生意，無利可圖下就自然沒有人再屯貨炒賣了。

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