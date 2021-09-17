《三國志・戰略版》真男人講談｜鄭子誠舌戰達哥毛爸！限時送虛寶

光榮特庫摩《三國志・戰略版》推出至今仍然大受歡迎。早前官方特意安排全新線上節目「真男人講談」，每集均邀請到不同台灣不同界別知名人仕，大談三國及男人的浪漫。9月17日晚上七點，第四集節目上線，今次更迎來一眾香港代表，包括鄭子誠、爆機達 – 達哥以及Brendan 毛爸，並以面對面方式對談。



《三國志・戰略版》於YouTube頻道第四集「真男人講談」講到音樂情人鄭子誠，與兩位著名KOL，爆機達 – 達哥以及Brendan 毛爸。一位藝人、兩位KOL雖然都專注幕前工作，卻份屬不同界面。

三個大男人，大談三國志經歷，十分有趣。

鄭子誠是著名DJ、演員，無論電視、電影或電台均十分活躍。達哥則是著名的遊戲KOL，逃生一達、魔音達等稱號相信很多人都聽過。毛爸則為新晉KOL，對飲食及三國遊戲均有涉獵，特別是《三國志・戰略版》更是熱愛。還以為鄭子誠面對兩大KOL時將會被問到「口啞啞」，不過如此三人見面，竟意外地無所不談，嚴如相識多年的好友。三人即場大談「男人的浪漫」，包括達哥慘痛的滅國經歷，毛爸左抱B、右攻城更是一絕！

影片將於9月17日晚上7時首播，到時鎖定《三國志・戰略版》官方Youtube頻道，首抽其間更會有神秘虛寶碼線上放發，三國志玩家一定不要錯過。

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同場加映：《三國志戰略版》PK 賽季（S4）開荒得如火如荼，當節奏穩定下來後，玩家是時候想定今季要玩什麼隊伍。



新戰法和武將加入後，不少舊有陣容的實力再提升，如「蜀智」加入姜維後再次走入 T0 級數。不同勢力專屬可令兵種變成 S 級的寶物，使陣容組合是的可行性大增，「吳槍」正是受益於此成為 S4 的黑馬陣容。想一次過睇《三國志戰略版》S4 十五隊 T0~T1 陣容推薦，即點下圖放大了解：

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